過ちを犯すのは人間らしいが、それを繰り返すのは悪魔的だ。サンプドリアの低迷は止まることを知らない。すでに2シーズンにわたり、このクラブはセリエBの最下位で低迷し続けており、サンプドリアのサポーターを呆然とさせているのは、経営陣が次々と過ちを犯し、まるでコピーのようなシーズンを作り出しているという事実だ。 こうして、ほぼ1年が経過した今、カッラーラでのアウェイ戦は、サンプドリアにとって奈落への転落を象徴するものとなってしまった。





2025年4月25日、サンプドリアを破滅へと追いやり、シーズン終盤の心理劇の引き金となったのは、スタディオ・デイ・マルミでのカラレーゼ戦での1-0の敗北だった。そのシーズンは最終的にセリエCへの降格で幕を閉じたが、ブレシアの不正行為により、その後プレーオフへと変更された。 この試合は昨日の試合の写し絵のようだ。約11ヶ月の歳月を経て、ブルチェルキアティは再びトスカーナで崩れ去った。相手は、約120年の歴史の中でセリエBに在籍してわずか4シーズン目というチームだった。





アッティリオ・ロンバルド監督の就任も、沈滞し、わずかな継続性さえ保てないチームに活気を取り戻すには不十分だった。容赦ない数字が物語るように、今シーズンの勝利はモデナ戦ただ1試合のみであり、これはサンプドリアにとって暦年を通しても唯一の勝利である。マラッシ以外での勝利を挙げたのは、なんと2024年10月まで遡らなければならない。 サンプドリアのサポーターにとっての痛手は、マントヴァ対サンプドリア戦（2-1）をきっかけに始まった連敗だ。バレンタインデーのパドヴァ戦での勝利以降、4敗2分けが続いている。合計で獲得可能な18ポイント中わずか2ポイントにとどまり、これはスタートラインに立つ間もなく即降格となるような平均値であり、とりわけ他のライバルチームが順調に勝ち点を積み上げていることを考えればなおさらだ。 2025/2026シーズンを通じて最下位に沈んでいたペスカーラでさえ、直近5試合で獲得可能な15ポイント中11ポイントを積み重ねていることを考えれば、その差は明らかだ。





その間には、サンプドリアを率いる能力が明らかに欠如していたフォティ・グレグッチ監督コンビの解任もあり、ロンバルドが「暫定」監督に就任する決定が下された。サンプドリアのレジェンドである彼に対し、この困難な状況でチームを引き受ける勇気を示したことに、サポーターからは感謝の声が寄せられている。 「これには勇気と度胸が必要だった。2024年8月以来、サンプに欠けていたものだ。ポパイが自分のそれを少し貸してくれることを願っている」。しかし、ロンバルドがいつまで指揮を執り続けるかは定かではない。クラブ首脳陣は、ポパイの起用が最終的なものになるかどうかを明確に表明したことがないからだ。





前体制の解任を発表したプレスリリースには、次のように記されていた。「恒久的な解決策が定まるまでの間、チームは暫定的にテクニカルスタッフのアッティリオ・ロンバルドに委ねられることとなった」。 それ以降、これ以上の具体的な情報は一切公表されなかった。これは終わりのない一連のコミュニケーション上のミスの中でもまた一つであり、すでに十分に責任を回避しているグループや、もはや感覚が麻痺し、呆然として、サンプドリアの話題にほとんど何の感情も抱けなくなっている環境に対して、さらなる言い訳を与える結果となった。 公式な見解はまだ示されていないものの、残された時間が少ないことを考慮すると、中断明けにまたしても監督交代が行われる可能性は低いという見方が支配的だ。





現オーナー陣の責任は明らかだ。 マンフレディとテイのコンビが、3年間の経営で、イタリアサッカーの主要舞台に常に名を連ねてきたこのクラブ（サンプドリアはセリエAの「歴代」順位で10位であり、クラブ史上80シーズンのうち66シーズンをセリエAで過ごしている）に、80年の歴史の中で最悪の2シーズンを味わわせたという事実を思い起こせば十分だろう。 この「偉業」はすでに2025年6月に達成されており、2026年5月にも繰り返されるという現実的なリスクがある。 それでも、ブルチェルキアティのサポーターたちは、サッカーというものが実のところいかに単純であるかを強調する。ミスが連発すればシーズンも連敗し、南イタリアで感じられるのは、まるで既視感のある（ホラー）映画を見ているような感覚だ。しかし、照明が点灯した時、地面に倒れているのはU.C.サンプドリアそのものだろう。早急な対策が必要だが、それで救えるとは限らない。







