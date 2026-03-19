サンプドリア、ロンバルド監督：「痛い目を見た。諦めたい奴は手を挙げろ」

昨晩カッラーラで喫した敗戦は、当然のことながら、サンプドリアのサポーターたちだけでなく、アッティリオ・ロンバルド監督も特に動揺させた。 開始わずか15分後には、監督がチームの姿勢に不満を抱いていることが明らかであり、実際、前半早々に数人の選手をウォーミングアップさせたほどだ。「15分にピエリニとジョルダーノをベンチから呼び出してウォーミングアップさせたのは、メッセージを送るためだった。しかし、全体として最初の30分間が私を苦しめ、何か別のことを考えさせられた。」





ポパイは試合を次のように分析した。「平日の練習では良いプレーができるのに、対戦相手がいるとそれが薄れてしまう。 失点は信じられないものだった。それから、パフンディが得たチャンスは残念だった。あれで同点に追いつけたかもしれないからだ。そして、エスポジトが退場して10人になってしまったのも残念だ。だが、あれは審判のミスだったと思う。そこから相手はペースを落とし、オープンな状況を作り出した」。

ソレリを先発起用した理由について、ロンバルドは『イル・セコロ・ディエチノヴェンティ』紙に次のように語っている。「相手の守備陣の質を知っていたからこそ、彼なら攻撃を組み立てられると思った。そして、彼がボールをキープすれば、ベギッチとケルビーニがチャンスを作り出せる。さらに、セットプレーでの存在感も期待していた。」





最後に、ロンバルドはチームに明確なメッセージを送った。「現場にいた者なら分かるだろう、ここでの雰囲気は厳しい。対戦相手には称賛を送るが、選手たちにはそうは言えない。献身だけでは足りない。手を挙げたい者がいるなら、今すぐ挙げろ。時間は残されていない。他チームは待ってはくれないし、上からの手当てなど期待していない。 選手たちは責任を持たなければならない。試合で目標を達成できなかった時、まず私が間違っていたし、その次に彼らも間違っていた。私はこの一戦を決勝戦のように位置づけてきた。常に挑戦し続ける謙虚さを持たなければならない。我々は散々な目に遭った」と締めくくった。







