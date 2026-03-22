サンプドリア、ロンバルド監督は勝利で別れを告げる可能性も：今後の去就を決める重要な試合を終え、現状と後任候補について

今晩、マラッシで行われるサンプドリア対アヴェッリーノ戦は、緊張感が高まっている。残留争いにおいて極めて重要なこの試合に先立ち、サンプドリアのサポーターからチームと首脳陣に対する激しい抗議が巻き起こった。 サポーターの抗議の矛先は、クラブの「歴史的」メンバー、すなわちアンドレア・マンチーニ、ニコラ・ポッツィ、ジョヴァンニ・インヴェルニッツィ、そしてもちろん「暫定」監督のアッティリオ・ロンバルドには向けられなかった。しかし、かつてセリエA優勝を経験したこの元監督の立場こそが、今晩の評価の対象となるだろう。実際、仮に勝利したとしても、今季4度目となる監督交代につながる可能性がある。





フォティとグレグッチの解任後、チームはロンバルドに託された。公式発表では「恒久的な解決策が定まるまで」と明記されていたが、結局、ドリアは2試合の間、ポパイ（ロンバルド）の手に委ねられた。 その間、ここ数日間に開催された取締役会では、クラブ内部の各派閥間に新たな方針が浮上した。アヴェッリーノ戦後の今夜、今後の動きを決定する予定だ。引き分けか敗北であれば監督交代となり、ロンバルドはスタッフとしての職務に戻ることになるが、勝利であっても同様の結果になる可能性がある。 『イル・セコロ・ディエチノヴェンティ』紙によれば、続投する意思があるかどうかはロンバルド自身が決めることになっているが、実際にはトップ幹部の判断に委ねられる可能性が高い。ロンバルドはすでに、サンプドリアのために責任を担うことに躊躇がないことを行動で示しており、彼に「恐れ」という感情は決して見られない。





取締役会は、新監督に提示する契約内容についても方針転換を決めたようだ。契約期間はシーズン終了までではなく、2027年までとする。これにより、例えばスペツィアから解任されたルカ・ダンジェロも候補に加わる可能性がある。彼は来季も含む契約を結んでおり、サンプドリアとの契約が数ヶ月しか残っていないという理由で、それを放棄することはまず考えにくいからだ。 また、パドヴァへの移籍が噂されているグイド・パグリウカや、ファビオ・ペッキアの名も挙がっている。