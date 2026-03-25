サンプドリア、ロンバルド監督が留任。チョッフィは候補にすら挙がっていなかった

すべては予想通り、そして十分に予測可能な展開となった。アヴェリーノ戦で勝利を収めた後、アッティリオ・ロンバルドは引き続きサンプドリアの監督を務めることになった。責任を引き受けることに決して躊躇しなかったことを実績で証明してきた監督に後退はなく、ここ数日一部から流されていた噂にもかかわらず、クラブ首脳陣や海外からの圧力にも屈することはなかった。





ロンバルド監督の去就については、アヴェリーノ戦の前にマンチーニスポーツディレクターによる評価が行われていた。敗戦か引き分けであればおそらく交代となっていたであろうが、勝利とその内容により、スポーツディレクターは監督続投を支持する方向に傾いた。 サンプドリアの「外国人」陣営からは、フレッドバーグをはじめ、テイの意向を代表するウォーカーに至るまで、さらなる検討が行われた。しかし、最終的には良識が勝った。





ここ数時間、テイ氏と関係のある経営陣が、1年間無職の状態にある元ウディネーゼ監督ガブリエレ・チョッフィに興味を示しているという噂も流れていた。しかし実際には、チョッフィ監督の起用は決して具体的な話ではなかったようだ。むしろ、このかなり微妙な時期に、意図的に流された噂だった可能性さえある。 フレッドバーグ、ウォーカー、テイの3人が、移籍市場への姿勢や信念からして、そのようなタイプの選手を獲得するとは考えにくい。