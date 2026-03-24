サンプドリア、マンチーニ監督はダンジェロと合意していた。その経緯はこうだ。現在、スポーツディレクターはロンバルドの残留を希望しているが、フレッドバーグはチオッフィの獲得を検討している

アッティリオ・ロンバルドのサンプドリア監督としての立場は、クラブ内部の力関係にも左右されており、あらゆる決定に影響を与え続ける不安定な均衡状態が続いている。 クラブ内の各勢力の中でどの路線が優勢となるかによって、暫定監督の運命が決まることになる。スポーツディレクターのアンドレア・マンチーニは、アヴェリーノ戦後に監督交代が起こり得ることをすでに想定していた。実際、引き分けか敗北であれば即座に交代が行われる予定だったが、勝利という結果を受けて、事態は一旦凍結された。





マンチーニは先手を打って、すでに合意があったルカ・ダンジェロとの接触を開始していた。 『イル・セコロ・ディエチノヴェンティ』紙によると、ここ数日前にボローニャでジャンニ・インヴェルニッツィ氏も同席する会談が行われ、2028年までの年俸50万ユーロの契約案が提示された。ただし、セリエCに降格した場合は、1シーズンごとに10万ユーロが削減されるという条件だった。 しかし、ダンジェロが2027年まで契約を結んでいたスペツィアが彼を呼び戻すことを決定したため、交渉は中断した。監督はこれを受け入れ、この話は立ち消えとなった。また、候補として検討されていたファビオ・ペッキアもオファーを断った。

こうした展開と結果を踏まえ、マンチーニ監督は今シーズン終了までチームをロンバルドに任せる方針のようだ。ただし、彼には数名のサポートスタッフを配置する予定である。 一方、イェスパー・フレッドバーグとネイサン・ウォーカーが代表するクラブの英語圏勢力は異なる立場をとっており、引き続き監督交代を検討しているほか、2023-2024シーズンまでウディネーゼで指揮を執ったガブリエレ・チョッフィの起用も検討している。