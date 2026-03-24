サンプドリア、マンチーニとフレッドベリの「冷戦」：ロンバルドを巡る議論も

サンプドリア内部では、クラブを率いる2つの勢力間の亀裂が依然として顕著であり、これは長らく続いている深刻な問題として、運営に引き続き影響を及ぼしている。この二元構造はトップレベル、例えばジョセフ・テイ派とマッテオ・マンフレディ派の間からすでに生じており、しばしば技術的・戦略的な判断にも反映されるため、共通の方針を打ち出すことがより複雑で困難なものとなっている。





しかし、この二元性は実務レベルでも明らかであり、事実上クラブ内に2人のスポーツディレクターが存在していることからも見て取れる。例えばここ数時間では、アンドレア・マンチーニとイェスパー・フレッドバーグの間で直接対立が見られ、チームの技術的な運営に関する見解の相違を物語っている。 スポーツディレクターは現在、アッティリオ・ロンバルドを続投させる方向で動いており、ロベルト・マンチーニ監督時代の元マッチアナリストであるシモーネ・コントランをスタッフとして加えることも検討しているようだ。並行して、アシスタントコーチの選定も進められており、監督候補ではなく、その役割に特化した人材を探す方針だ。この解決策により、ここ数日ムニャイニに姿を見せていたアイモ・ディアナが、完全に離れる可能性も浮上している。

一方、『イル・セコロ・ディエチノヴェ』紙によると、CEOのイェスパー・フレッドバーグの姿勢はより慎重であり、テイ氏とその代理人ネイサン・ウォーカー氏に近い経営陣からのさらなる評価を待つために時間を稼いでいるという。こうした状況下では、監督交代に至る可能性も排除できない。今後数時間が決定的となるだろう。