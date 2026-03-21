サンプドリア、ボリアスコで抗議活動：ディスコで目撃された選手への警告、オーナーへの抗議の合唱、そして全員にUSBメモリが配布された。その裏側

今朝、主に「グラディナータ・スッド」の組織化されたグループに所属する約200～300人のサンプドリアサポーターが、ボリアスコにあるムニャイニ・スポーツセンターのゲート外に集まり、クラブとチームに対して激しい抗議行動を行った。 警察車両2台とカラビニエリの車両1台が配備される中行われたこの抗議活動は、明日フェラーリスで行われるアヴェリーノとのリーグ戦を控えた前日、チームが上段のピッチでトレーニングを行っている最中に実施された。





サポーターたちは、オーナー陣、特に株主のジョセフ・テイ氏、マッテオ・マンフレディ会長、ウォーカー氏、サッカー部門CEOのジャスパー・フレッドバーグ氏を名指しして、また、直近6試合でわずか2ポイントしか獲得できず、セリエCへの降格の危機に瀕しているチームの成績に対しても、チャントやスローガンを浴びせた。 練習終了まで続いたこの抗議行動では、煙幕弾や爆竹が使用されたが、特に大きな混乱は生じなかった。サポーターたちは選手たちに対し「度胸を見せろ」と明確に呼びかけ、「自分たちを救って、消え失せろ」といったチャントを唱和した。

シモーネ・パフンディをはじめとする選手個々人も批判の的となった一方、新監督のアッティリオ・ロンバルドとそのスタッフ、スポーツディレクターのアンドレア・マンチーニ、そして幹部ジョヴァンニ・インヴェルニッツィは批判を免れた。 抗議の過程で、一部の選手に対してはプロ意識の欠如も指摘された。特に、極めて重要な試合の前夜に州都のディスコで「目撃」された選手の態度が不評を買った。 こうした選手たちへのメッセージは極めて明確だった。「残留が決まるまでは自宅でのトレーニングに専念しろ」という要求に加え、「次に試合前に踊りに行きたくなったら、今日のことと我々のことを思い出せ」といった露骨な警告も伴っていた。





一部のチャントは特に過激であり、過去の出来事への言及も欠かさなかった。伝えられるところによると、以前にもウルトラスと選手の間で対立があったが、それは無意味なものに終わったという。 また同日の午前中、選手とスタッフには、昨シーズンのセリエC降格の映像が収録されたUSBメモリが手渡された。これはプレーオフのおかげで回避されたものの、リーグ戦終盤に向けた戒めとして活用されることを意図したものだ。





13時頃、最終調整を終えた選手たちはゲート前に姿を現し、サポーターと直接対話を行った。サポーター側は、もしもまた敗戦が続けば新たな抗議行動を起こす可能性があると警告した。 また、明日の試合については、勝利した場合でも選手がスタンド下に出ないよう要請があった。ウォーミングアップ中は罵声が浴びせられるが、試合の90分間についてはチームへの応援が行われる。ロンバルドとマンチーニを含むスタッフに対しては、敬意が払われることになっている。





また、ボリアスコには『サイレント・アグレス』のポスターをパロディ化したものが掲示されており、「無能者の沈黙」という文字と、マンフレディ、テイ、ウォーカーの顔が加えられていた。 この抗議活動は、昨日すでにSNS上で噂されていたもので、サンプドリアにとって極めてデリケートな時期に行われ、残留争いの鍵を握るとされるアヴェリーノ戦を控えたタイミングでの出来事だ。組織化されたサポーターグループは、もし敗戦となれば試合後にもさらなる行動に出る可能性を排除していない。