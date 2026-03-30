サンプドリア、パフンディは今季終了の可能性、ヴィティは別メニューで練習：負傷者問題は依然として懸念材料

サンプドリアは、ここ数シーズン続く恒常的な課題である、多数の負傷者問題に依然として悩まされている。最新の離脱者はシモーネ・パフンディで、屈筋の筋肉損傷により戦線離脱を余儀なくされ、今シーズンの出場はすでに絶望的と見られている。 一般的に、この種の怪我の回復には少なくとも1ヶ月を要するが、無理をせず段階的に復帰させる必要性や再発のリスクを考慮すると、おそらくそれ以上の期間が必要となるだろう。実際、これは10月にすでに負傷したのと同じ脚であり、その際は大腿直筋が損傷していたものの、今回は屈筋群の損傷である。 さらに、ウディネーゼ所属のこの攻撃的ミッドフィールダーにとっては、チーム全体と同様に激しい批判の渦中に置かれていたため、特に複雑な時期でもあった。ファンとの対立の中で彼の名前が明確に挙がり、困難な時期にディスコへ出かけたことを非難されていたのだ。 しかし、それ以上に、パフンディの離脱は、すでに脆弱なチーム状況に追い打ちをかけるものであり、再発や回復が決して順調とは言えない中、チームのフィジカルコンディションという課題を再び浮き彫りにしている。





注目は現在、マッティア・ヴィティに移っている。このディフェンダーは金曜日からチーム練習に参加しておらず、個別トレーニングを行っている。公式発表によると、これは予防的な措置だという。ヴィティは身体的に「疲労が蓄積している」選手と見なされており、リーグ中断期間中はリスクを避けることが優先された。 チームへの復帰は水曜日に予定されており、それに伴い、イースター翌日のエンポリ戦には出場可能となる見込みだ。しかし、依然として重要なのは「管理」というテーマであり、Il Secolo XIXが指摘しているように、この言葉は医療部門の発表で頻繁に用いられている。

これは過去に採用された方針であり、オリバー・アビルガードのケースが好例だ。彼は当初、ふくらはぎの疲労により離脱したが、復帰間近とされていた。この時も「管理」という言葉が用いられたが、結局、デンマーク人選手はヴェネツィア、カラレーゼ、アヴェッリーノとの3試合連続を欠場せざるを得なかった。 まさにふくらはぎのトラブルが共通のテーマとなっている。これまでにマッシモ・コーダ、リアム・ヘンダーソン、デニス・ハジカドゥニッチが同様の症状を訴えており、後者はパフンディと共に現在も治療中だ。このボスニア人選手は代表招集も辞退しており、エンポリ戦への復帰は難しいだろう。 また、アンドレア・コンティも注視が必要だ。彼は金曜日から土曜日にかけて右ふくらはぎに軽い違和感を抱えていたが、状態は改善しており、回復に向かっている。こうした故障が相次いでいることから、その原因について疑問が浮上しており、ここ数週間使用されてきたピッチの状態もその一因として挙げられている。