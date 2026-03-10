サンプドリア、ダンジェロが拒否、パグリウカの調査、ヤッキーニの意向。監督問題の背景事情

グレグッチとフォティの解任後の数時間は、サンプドリアの監督候補に関する状況の不明瞭さも浮き彫りにした。 アッティリオ・ロンバルドを暫定監督に任命した選択は、降格の危機とシーズン終了までの厳しいスケジュールという微妙な状況にもかかわらず、監督交代に備えた真のプランBが準備されていなかったことを示唆している。フロジノーネでの敗戦はあり得ないことではないと考えられていたため、多くの関係者によれば、クラブはすでに後任となる新監督を特定していた可能性がある。

ここ数時間で流れた名前の中には、ルカ・ダンジェロのものもあった。サンプドリアはシーズン終了までの契約と、翌シーズンのオプションを提案したようだが、同監督は現在、2027年までスペツィアと契約しており、年俸は70万ユーロ近く（税抜き）である。 このオファーは魅力的とは見なされず、拒否された。グイド・パグリウカについても、予備的な打診があったが、同監督はエンポリと2027年6月までの契約を結んでおり、高額の年俸を得ている。ファビオ・ペッキアは単なる候補に過ぎなかったが、同監督は数ヶ月前に、クラブのプロジェクトと状況に納得がいかないとして、すでにオファーを拒否していた。

唯一、全面的な協力を表明したのはベッペ・イアキーニ監督だった。 昨日、彼の側近と新たな接触があり、過去と同様に、同監督は全面的な合意を確認した。ヤッキーニは監督職に復帰したいと考えており、サンプドリアでキャリアを締めくくりたいと考えている。彼にとって、経済面や契約期間も問題ではないが、現時点では合意には至っておらず、交渉は具体的な進展を見せていない。Calciomercato.comが収集した情報によると、両者は数日後に再度協議を行う予定だが、ロンバルドを3試合に起用するという選択が最終的な決定となり、イアキーニのボリアスコ復帰の可能性は消滅するかもしれない。 ここ数時間、ガブリエーレ・チョッフィ氏やロランド・マラン氏もサッカースイスの監督候補として名前が挙がっているが、クラブとの具体的な接触は確認されていない。