サンプドリア、サポーター集会：クラブへの抗議、チームへの支援、そして「公正で大衆的な」サッカーを求める請願

サンプドリアの組織化されたサポーターグループが、数日前から予定されていた通り、昨夜、グラディナータ・スッドの前にある「ラルゴ・U.C.サンプドリア」という象徴的な場所で集まり、サンプドリアのサポーター精神の核心を成すあらゆる勢力が一堂に会する重要な会合を開いた。 この取り組みはサンプドリアの南スタンド（Sud blucerchiata）の各グループによって組織されたもので、ここ数ヶ月間サンプドリアの環境を覆っている抗議の気運の一環である。会合では、現在の経営陣に対する姿勢を象徴する「サンプドリアに手を出すな（Giù le mani dalla Sampdoria）」と書かれた横断幕が掲げられた。





集会の席上、サポーターたちは、今後数週間も様々な形の抗議活動を通じて抗議を継続していくことを改めて表明した。「オーナーに対する我々の姿勢は依然として揺るぎない。我々は抗議を続けており、横断幕やチャントだけでなく、街頭や直接行動を通じてこれを推進していく。 我々は彼らの目の上のたんこぶでなければならない」と『イル・セコロ・ディエチノヴェ』紙は報じている。組織化されたグループはチームに対する姿勢も明確にし、クラブへの抗議と試合中の選手への応援は別物であることを強調した。ただし、その愛情は試合の90分間だけに限定されることになる。

シーズン終盤を控え、メッセージはとりわけスタジアムでチームを応援する必要性に焦点を当てている。「試合終了後に抱擁や温かい声援を受けるに値するチームではない。しかし、サンプドリアがプレーする時は、やはり満員のスタジアムが必要だということははっきりさせておきたい。もし物事が思うように進まなければ、我々は声を上げるだろう。だが今は、9つの決勝戦が控えており、全員の力が必要だ」。 一方、フォティ・グレグッチ体制からロンバルド監督への内部昇格という、最近の監督交代についてはコメントはなかった。また、この会合では、「より公正で大衆的な」サッカーを求める請願書の立ち上げが発表され、土曜日の試合からスタジアム外で署名活動が行われる予定だ。 署名は試合開催時にスタジアム外に設置される専用のテントで行うことができ、この取り組みはサッスオーロのサポーターとアレッツォのサポーターによる同様の提案から生まれたものだが、イタリア各地の多くの団体が参加する予定だ。