サンプドリア、サポーター会議：クラブへの抗議、チームへの支援、そして「公正で人気のある」サッカーを求める請願

サンプドリアの組織化されたサポーターグループが昨夜、数日前から予定されていた通り、象徴的な場所である「ラルゴ・U.C.サンプドリア」に集まり、サンプドリアのサポーターの心を支える全ての魂が対話する重要なイニシアチブを取った。 この取り組みはサンプドリアの南スタンド（Sud blucerchiata）の各グループによって組織されたもので、ここ数ヶ月間サンプドリアの環境を覆っている抗議の気運の一環である。会合では、現在の経営陣に対する姿勢を象徴する「サンプドリアに手を出すな（Giù le mani dalla Sampdoria）」と書かれた横断幕が掲げられた。





会議の中で、サポーターたちは、今後数週間もさまざまな形で抗議活動を続けることを強調した。「経営陣に対する我々の立場は依然として変わっておらず、抗議活動を続けていく。それは横断幕やチャントだけでなく、街頭や直接の対話でも行うつもりだ。 我々は彼らの目の上のたんこぶでなければならない」と『イル・セコロ・ディエチノヴェ』紙は報じている。組織化されたグループはチームに対する姿勢も明確にし、クラブへの抗議と試合中の選手への応援は別物であることを強調した。ただし、その愛情は試合の90分間だけに限定されることになる。

シーズン終盤を控え、メッセージはとりわけスタジアムでチームを応援する必要性に焦点を当てている。「試合終了後に抱擁や温かい声援を受けるに値するチームではない。しかし、サンプドリアがプレーする時は、やはり満員のスタジアムが必要だということははっきりさせておきたい。もし物事が思うように進まなければ、我々は声を上げるだろう。だが今は、9つの決勝戦が控えており、全員の力が必要だ」。 一方、フォティ・グレグッチ体制からロンバルド監督への内部昇格という、最近の監督交代についてはコメントはなかった。また、この会合では、「より公正で大衆的な」サッカーを求める請願書の立ち上げが発表され、土曜日の試合からスタジアム外で署名活動が行われる予定だ。 試合開催時には、スタジアム外に設置される専用テントで署名することができます。この取り組みは、サッカークラブ「サッカークラブ・サッカークラブ」と、アレッツォのサポーターによる同様の提案から生まれたものですが、イタリア各地の多くの団体が参加する予定です。