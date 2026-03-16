サンプドリア、カララ監督はアビルドガード、ハジカドゥニッチ、ヘンダーソンを外す。ロンバルド監督は4-4-2を試す。ピエリニとコーダが復帰か？

水曜日、サンプドリアはカッラーラでのアウェイ戦で、今季のリーグ戦において重要な一戦に臨む。アッティリオ・ロンバルド監督は、戦力が限られたチームを率いることになる。リアム・ヘンダーソンとオリバー・アビルドガードの欠場は確実で、デニス・ハジカドゥニッチの出場も極めて不透明だ。 このディフェンダーは、最近ふくらはぎに不調を訴え、痛みのため前半早々に途中交代を余儀なくされ、チーム練習への参加も限られていたため、本日、メディカルチェックを受ける予定だ。スタッフ陣は、ボスニア代表のプレーオフ招集も視野に入れ、同選手がウェールズ戦を欠場する現実的なリスクがあることから、慎重な姿勢を崩していない。





コンディションが万全ではないため、ロンバルド監督はスタメンの入れ替えや戦術の変更を検討せざるを得ない。練習では戦術的な工夫に加え、直近のセッションですでに試された4バックを採用した4-4-2という代替フォーメーションも試された。スタメン入りが期待される選手には、アレックス・フェラーリ、ファビオ・デパオリ、マッテオ・リッチらが名を連ねている。

一方、ニコラ・ピエリニとマッシモ・コダがチーム練習に部分的に復帰したことは朗報だ。両選手はそれぞれ5試合、4試合の出場停止を経ての復帰となる。ピエリニはマラッシでのパドヴァ戦で負傷し、コダはトレーニング中のふくらはぎの怪我により離脱していた。 両選手の起用については、カルララの人工芝ピッチの状況も踏まえ、ロンバルド監督とマナラ率いる医療スタッフとの協議を経て決定される見込みだ。間近に控えたリーグ戦中断期間も考慮すると、初戦からの起用は考えにくい。 理論上、ピエリニは今後数週間で先発の座を争う可能性があり、アルミン・ベギッチやルイジ・ケルビーニとの競争も続いている。一方、コダは現時点では序列でやや後れを取っているように見えるが、ロンバルド監督がグレグッチとのコンビで確立された体制を変える可能性も排除できない。