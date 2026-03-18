サンプドリア、カッサーノ：「魚は頭から腐る。マンフレディは雹よりも大きな被害をもたらしている。ロンバルドがいてくれてよかった」

サンプドリアの現状について語ったアントニオ・カッサーノは、いつものように遠慮のない口調だった。かつてサンプドリアでプレーした元攻撃的MFで、現在は『Viva El Futbol』のコメンテーターを務める彼は、クラブの経営問題について、いつものように遠回しな表現を一切使わず、クラブのトップ陣を名指しで批判した。 「魚は頭から腐るものだ。監督を替えようが、選手を替えようが、クラブの組織が、シンガポールに住んでいて実在するかどうかも分からない人物と、雹よりも甚大な被害をもたらすマッテオ・マンフレディで構成されている限り……要するに大惨事だ。結論として、我々はセリエC降格を免れるために必死に戦っているということだ……」。





一方、監督問題については、元UCサンプドリアのFWは内部昇格を支持し、アッティリオ・ロンバルドへの信頼を示した。「幸いにもアッティリオ・ロンバルドがいる。 初めての本格的な指揮を執る監督だが、クラブの身内だ。アッティリオは誰よりもサンプドリアを知っている。人間的にも最高レベルの人物だ。トップチームの指揮を執るのは初めてだが、彼の性格、物事の進め方、そして共感力があれば、きっとうまくやってくれると確信している！」

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