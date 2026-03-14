サンプドリア対ヴェネツィア、CMの選手評価：マルティネッリは集中していたが、ブルノーリは目立たなかった。ロンバルドは初戦を好スタートで飾った

サンプドリア

マルティネッリ 7：ドゥンビアのシュートに即座に反応。数分後、フリーで飛び込んだハイノーの頭へ送られたクロスには飛び出さなかったが、素早く地面に身を投げ出してアウェイチームのDFのヘディングをセーブした。ロスタイムに飛び出した際、アドランテの足元にボールを残してしまったが、彼はGKの体に阻まれ、ゴールへ流し込むことはできなかった。 後半、ブシオの強烈なシュートをグローブで防いだ。70分、ドゥンビアのシュートを奇跡的なセーブで阻止。

パルマ 6.5：1時間以上にわたり著しい改善を見せた。70分にはサグラドに対してスライディングでタックルを決め、もしこれらがなければ2メートル手前からゴールを押し込んでいたであろう相手MFのシュートを阻止した。

ハジカドゥニッチ 6：復帰戦。ロンバルド監督はアビルドガードに代えて彼をセンターバックに起用した。前半のみの出場で、ハーフタイムに交代。これが予定された采配だったのか、それとも再発によるものだったのかは不明だ。

（後半1分よりフェラーリ 6：自信を持って良いプレーを見せた。多少のリスクも冒し、守備の要として貢献した）

ヴィティ 6：多くの好セーブを見せ、特にこれほど複雑な試合において、その経験の重みが感じられた。

ディ・パルド 5.5：デパオリとのポジション争い。そのサイドには厄介な相手が多く、多少の迷いはあったものの、主に守備に専念した。

エスポジト 6：試合前日はリッチとの先発争いだったが、ロンバルド監督は彼を選び、さらにキャプテンも任せた。試合は荒れた展開となったが、やるべきことをこなした。

コンティ 6.5：非常に多くのエネルギーを費やした。重たいピッチでの、タフでフィジカルな試合だった。70分以降、疲労の色が見え始め、まさに反応が遅れたためにペナルティエリア手前で危険なファウルを犯してしまった。ロンバルド監督はそれに気づき、彼を交代させた。

（後半35分よりリッチ 評価なし）

チッコニ 6：左サイドではヴェネツィアの攻め込みが鈍り、自らも何度か攻め上がった。

ベギッチ 6.5：サンプドリアの選手の中で、最も機動力とスピードを兼ね備えている。36分には見事なボール奪取からゴールへスプリントし、カーブをかけたシュートを放ったが、わずかに外れた。後半には右足で良いボールを受けたが、シュートは相手DFにブロックされた。

（後半40分よりパフンディ s.v.）

チェルービニ 6：序盤は精彩を欠いたが、後半は勇気と闘志を取り戻したようで、相手チームのカウンターを何度も阻止した。

ブルノーリ 5：厳しい試合だった。ヴェネツィアのセンターバック陣にフィジカルで圧倒された。走り回り、惜しみなくプレーし、ベギッチとの連携も何度か見せたが、ボールキープに苦労した。

（後半40分よりソレリ s.v.）

ロンバルド監督 6.5：暫定監督として初指揮を執り、極めて厳しい3連戦に臨んだ。前任者たちの布陣を維持しつつ、終わりの見えない負傷者続出という緊急事態に対処しなければならなかった。整然とし、集中力があり、意欲的なチームを率いて、強豪ヴェネツィアを食い止めることに成功した。

ヴェネツィア

スタンコヴィッチ 6

ハイノー 6

シンティエンヌ 6

スヴォボダ 6.5

サグラド 6

ダガッソ 6

（後半18分よりカサス 6）

ドゥンビア 6.5

ブシオ 6.5

フランジッチ 6

キケ・ペレス 5.5

アドランテ 5.5

（後半18分よりラウバーバッハ 5.5）

監督 ストロッパ 6