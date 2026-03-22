サンプドリア対アヴェッリーノ 2-1：試合結果

サンプドリア - アヴェッリーノ 2-1（前半 0-0）
得点者：後半26分 ブルノーリ（S）、後半34分 パルマ（S）、後半37分 ビアシ（A）。
アシスト：後半34分 ピエリニ（S）、後半37分 サラ（A）。
サンプドリア (4-2-3-1) ：マルティネッリ；ディ・パルド、パルマ、ヴィティ、ジョルダーノ；コンティ（後半37分 ヘンダーソン）、リッチ；ベギッチ（後半28分 バラク）、パフンディ（後半1分 ケルビーニ）、ピエリニ；ブルノーリ（後半28分 コダ）。 監督：ロンバルド。
アヴェッリーノ（4-3-1-2）：ダッファラ；ミッソーリ、シミッチ、イッツォ、サラ；ベサッジョ（後半31分 ダンドレア）、パルミエロ（後半31分 ル・ボルニ）、スナス；パルンボ（後半31分 トゥティーノ）；ルッソ、パンドルフィ（後半1分 ビアッシ）。 監督：バラルディーニ。
主審：パドヴァ支部のチッフィ
警告：前半25分 パンドルフィ（A）、前半31分 ブルノーリ（S）、前半41分 パルミエロ（A）、前半44分 パフンディ（S）、 後半18分 ソウナス（A）、後半44分 ルッソ（A）、後半47分 ジョルダーノ（S）。