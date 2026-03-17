サンプドリアはパルマが別メニューで調整。ハジカドゥニッチとアビルドガードも欠場するが、4-4-2の布陣は採用しない。カラレーゼ監督のコメント：「些細な出来事や審判に気を取られてはならない」

カッラーレゼ対サンプドリア戦の前々日、トスカーナ勢とブルチェルキアティ双方にとって残留争いの行方を左右する重要な一戦を控えた昨日、ホームチームのクラブから声明が発表された。同クラブは最近、いくつかの審判の判定をめぐり、カラブロ監督に対しても長時間にわたり抗議を行っていた。 一般に向けたこの声明では、試合の重要性を強調する文言（「水曜日、今シーズンの重要な分岐点が待ち受けている。我々のホームにサンプドリアがやってくる。この試合が名誉ある一戦であるだけでなく、シーズン目標を一日も早く達成するために極めて重要であることは、我々全員が認識している。 クラブはチームに全力を尽くすよう求めている」）に加え、サンプドリアのサポーターにとってかなり受け入れがたく、物議を醸す一節も強調されている。





「クラブは――と記されている――チームに対し、これまで通り個性、勇気、そして闘志を持ってプレーし、最大限の力を尽くすよう求めている。それは、我々のDNAに常に刻まれてきた特徴を、改めて際立たせるためである。 さらに、満員のスタジアムの観客席においても、同様の熱気と決意が見られることを願っている。ピッチ上の選手たちを90分間ずっと支え、我々のチームカラーへの愛にのみ集中し、個別の出来事や審判に気を取られることなく応援してほしい。ちなみに、水曜日に予定されている高レベルの審判指名も踏まえ、我々は審判団への敬意を改めて表明する」

これは、3月4日に行われたカラレーゼ対カタンツァーロの試合を指している。この時、観客席にいた審判指名委員のロッキ氏が口頭で攻撃を受け、警備員によってスタジアムから連れ出された。しかし、この声明は、一部のサッスオーロサポーターから、カタンツァーロ側が「身を守る」ための試みだと受け止められた。 サンプドリアのファンの一部には、クラブがこの一戦を前に先手を打って、事前の予防措置を講じようとしたのではないかという見方がある。





サンプドリア側では、ロンバルド監督が昨日、ピッチ上で3-4-2-1のフォーメーションで練習を行った。一部で予想されていた4-4-2ではなく、このフォーメーションは試合中に採用される可能性もある。負傷者リストは例年通り長いが、今回の主な懸念は守備陣にあり、監督はハジカドゥニッチとアビルドガードを欠くことになる。 ふくらはぎの故障でここ数試合を欠場していたボスニア出身のハジカドゥニッチは、ヴェネツィア戦で前半のみ出場したが、ハーフタイムに再びふくらはぎの不調を理由に交代していた。ヘンダーソンも欠場する。ピエリニとコーダは復帰するが、予想通り先発起用されるリスクは避けられず、両者ともベンチスタートとなる。 土曜日の試合と比較して、先発メンバーにおける唯一の変更は、ハジカドゥニッチに代わってフェラーリが起用されることになりそうだ。パルマにも注目が集まっている。昨日は「予防措置」として別メニューでの練習を行ったが、チームの全体的なコンディションに関するこれまでの経緯を考えると、この表現は常に警戒信号として受け取られる。