サンプドリアの予想スタメン、ロンバルド監督は大幅な変更なし：ソレリがブルノーリより起用される見込み、守備陣にはフェラーリが起用される

サンプドリアは今夜、カッラーラで残留をかけた重要な一戦に臨む。これは、今シーズンの行方を左右する残り8試合の最初の試合となる。ここ数日、戦術の変更が噂されていたものの、チームはヴェネツィア戦と同じ布陣で臨む見込みだ。ロンバルド監督は3-4-2-1のフォーメーションを維持し、前回の試合に出場したメンバーの大半を起用する方針だ。 予想通り、ピエリニとコーダも招集されたが、両者とも試合途中からの限定的な出場にとどまる見込みだ。





この布陣は欠場選手の影響も受けており、ヘンダーソンは依然として離脱中、ハジカドゥニッチは出場不可で次節も出場が不透明だ。一方、アビルドガードは経過観察中であり、アヴェリーノ戦での復帰を目指している。守備陣では、フェラーリがデンマーク人選手の代役として準備万端で、ヴィティとコンビを組む。パルマが起用される可能性が高いが、月曜日に別メニューでの練習を行ったばかりであり、リッチョが代替候補として控えている。 中盤ではエスポジトとコンティのコンビが確定し、右サイドにはデパオリよりディ・パルドが、反対側のサイドにはチッコニが起用される見込みだ。

前線ではソレリとブルノーリの起用争いが続いており、規律上の問題や、ここ数週間で最も起用されているFWのローテーションの可能性も考慮すると、ソレリが先発の座を有利に握っている。トップの背後にはチェルービニとベギッチが配置される見込みで、ベギッチはスロベニア代表招集から戻ったばかりだ。攻撃陣の布陣は、ヴェネツィア戦と大きく変わらないものになるだろう。





サンプドリアの予想スタメン（3-4-2-1）：マルティネッリ、ヴィティ、フェラーリ、パルマ、ディ・パルド、コンティ、エスポジト、チッコニ、ベギッチ、ケルビーニ、ソレリ。監督：ロンバルド。