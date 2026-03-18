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Salernitana v UC Sampdoria - Serie AGetty Images Sport

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サンプドリアの予想スタメン、ロンバルド監督は大幅な変更なし：ソレリがブルノーリより起用される見込み、守備陣にはフェラーリが起用される

3-4-2-1の布陣が確定。中盤ではディ・パルドがデパオリに優先され、最前線のベギッチとケルビーニの後ろに配置される。

サンプドリアは今夜、カッラーラで残留をかけた重要な一戦に臨む。これは、今シーズンの行方を左右する残り8試合の最初の試合となる。ここ数日、戦術の変更が噂されていたものの、チームはヴェネツィア戦と同じ布陣で臨む見込みだ。ロンバルド監督は3-4-2-1のフォーメーションを維持し、前回の試合に出場したメンバーの大半を起用する方針だ。 予想通り、ピエリニとコーダも招集されたが、両者とも試合途中からの限定的な出場にとどまる見込みだ。


この布陣は欠場選手の影響も受けており、ヘンダーソンは依然として離脱中、ハジカドゥニッチは出場不可で次節も出場が不透明だ。一方、アビルドガードは経過観察中であり、アヴェリーノ戦での復帰を目指している。守備陣では、フェラーリがデンマーク人選手の代役として準備万端で、ヴィティとコンビを組む。パルマが起用される可能性が高いが、月曜日に別メニューでの練習を行ったばかりであり、リッチョが代替候補として控えている。 中盤ではエスポジトとコンティのコンビが確定し、右サイドにはデパオリよりディ・パルドが、反対側のサイドにはチッコニが起用される見込みだ。

前線ではソレリとブルノーリの起用争いが続いており規律上の問題や、ここ数週間で最も起用されているFWのローテーションの可能性も考慮すると、ソレリが先発の座を有利に握っている。トップの背後にはチェルービニとベギッチが配置される見込みでベギッチはスロベニア代表招集から戻ったばかりだ。攻撃陣の布陣は、ヴェネツィア戦と大きく変わらないものになるだろう。


セリエ B
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サンプドリアの予想スタメン（3-4-2-1）：マルティネッリ、ヴィティ、フェラーリ、パルマ、ディ・パルド、コンティ、エスポジト、チッコニ、ベギッチ、ケルビーニ、ソレリ。監督：ロンバルド。

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