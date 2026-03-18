サンプドリアのマンフレディがカラレーゼ戦についてコメント：「我々の目標達成に向けて重要な勝ち点が懸かっている。ピッチ上で集中するよう呼びかける意見には同意する」

カラレーゼ戦を数時間後に控えた今、サンプドリアのマッテオ・マンフレディ会長が声明を発表した。これは、数日前にトスカーナ州のクラブが発表した声明に対する回答である。同クラブは特に審判に関する問題について言及しており、その内容にはサンプドリア側が驚き、サポーターも不快感を示していた。中でも最も物議を醸した一節は以下の通りである。 「カラレーゼは、満員のスタジアムの観客席においても、ピッチ上の選手たちを90分間を通して支え、我々のチームへの愛にのみ集中し、個々の出来事や審判に気を取られることのない、同じ熱意と決意が見られることを願っている。なお、水曜日に予定されている高レベルの審判団の指名も踏まえ、我々は審判団への敬意を改めて表明する。」





試合の内容や状況について、サンプドリアのトップは自身の見解を次のように明らかにした。「カッラーラでは、我々の目標達成に向けて決定的なポイントがかかった残り8試合のうちの1試合が待っている」と『イル・セコロ・ディエチノヴェ』紙に語った。なお、サンプドリアの目標が今や『セリエBでの残留』となっている点は興味深い。

「カラレーゼの公式声明を読み、スタンドでは自チームの応援にのみ集中するよう呼びかけている点に賛同する」とマンフレディは続けた。「いかなる種類の気晴らしも排除して。 アウェイのスタジアムでは、サンプドリアを巡って常に激しい期待と競争の空気が漂っています。これは理解できることであり、むしろ当然のことと言えるでしょう。クラブの輝かしい歴史、その名声、サポーター、そして伝統によるものです。しかし、重要なのはピッチ上の競技的な展開です。ピッチこそが、常に、そして誰にとっても、最終的な結果を決定する唯一の審判なのです」。