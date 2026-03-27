サンプドリアのフレッドバーグが「来年も間違いなく残留する。マンチーニ監督との不和に関する噂については残念に思っている」と語った

ジェノヴァのガスリーニ小児病院で行われた恒例のイースターエッグ贈呈式の場外で、サンプドリアの全選手が立ち会う中、同クラブのスポーツCEOであるイェスパー・フレッドバーグ氏が、クラブの将来に関する声明を発表した。 まず、このデンマーク人は「現時点では」アッティリオ・ロンバルドがチームを率いることを確認しつつ、彼に新たな人物を補佐として加えることを明らかにした。「現時点では、アッティリオが引き続き監督を務めることに決定した。そして、彼の周囲のスタッフをダン・トマセンで補強し、彼はすぐに活動を開始する」とフレッドバーグは述べ、同郷の副監督の就任を事実上発表した。





サンプドリアの新たな動きはこれだけではない。「来週には、もう一人新たなスタッフをボリアスコに迎える予定だ。可能な限り早く発表する（マンチーニ元監督の元マッチアナリスト、コントラン氏、編注）」。 フレッドバーグは、スポーツディレクターのアンドレア・マンチーニとの不和説についても言及した。「我々は団結を築きたい。その点で、私とスポーツディレクターが口をきかないという噂については、私、いや我々は悲しく思っている。サポーターのためにも、シーズンを可能な限り良い順位で終えるべく、最高のモチベーションで臨んでいる」

最後に、フレッドバーグ自身の将来についても言及し、彼は間違いなくサンプドリアに残留するとの見解を示した。「間違いなく、確実に。今シーズンは期待とは程遠い結果だったが、今や我々はどこに手を打つべきか認識している。クラブ内には混乱が多すぎた。安定が必要だ。そして、それを我々は共に築き上げなければならない」