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サンプドリアのフレッドバーグが「来年も間違いなく残留する。マンチーニ監督との不和に関する噂については残念に思っている」と語った

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サンプドリア
セリエ B

サッスオーロの幹部は、自身に対する激しい批判にもかかわらず、ロンバルド監督の続投を決定し、同監督がクラブに残留することを発表した

ジェノヴァのガスリーニ小児病院で行われた恒例のイースターエッグ贈呈式の場外で、サンプドリアの全選手が立ち会う中、同クラブのスポーツCEOであるイェスパー・フレッドバーグ氏が、クラブの将来に関する声明を発表した。 まず、このデンマーク人は「現時点では」アッティリオ・ロンバルドがチームを率いることを確認しつつ、彼に新たな人物を補佐として加えることを明らかにした。「現時点では、アッティリオが引き続き監督を務めることに決定した。そして彼の周囲のスタッフをダン・トマセンで補強し、彼はすぐに活動を開始する」とフレッドバーグは述べ、同郷の副監督の就任を事実上発表した。


サンプドリアの新たな動きはこれだけではない。「来週には、もう一人新たなスタッフをボリアスコに迎える予定だ可能な限り早く発表する（マンチーニ元監督の元マッチアナリスト、コントラン氏、編注）」。 フレッドバーグは、スポーツディレクターのアンドレア・マンチーニとの不和説についても言及した。「我々は団結を築きたい。その点で、私とスポーツディレクターが口をきかないという噂については、私、いや我々は悲しく思っている。サポーターのためにも、シーズンを可能な限り良い順位で終えるべく、最高のモチベーションで臨んでいる」

最後に、フレッドバーグ自身の将来についても言及し、彼は間違いなくサンプドリアに残留するとの見解を示した。「間違いなく確実に。今シーズンは期待とは程遠い結果だったが、今や我々はどこに手を打つべきか認識している。クラブ内には混乱が多すぎた。安定が必要だ。そして、それを我々は共に築き上げなければならない」

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