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サンプドリアがインシーニェに猛アプローチ。ナポリの攻撃的MFに破格のオファー。

サンプドリア
移籍情報

ロレンツォ・インシーニェの去就は依然として不透明だ。ペスカーラとセバスティアーニ会長は、35歳の元ナポリ、トロントのスターが昨季13試合で5ゴール3アシストを記録したことを受け、新契約に合意してくれると期待している。  昨季の終盤にはクラブ側と多少の軋轢が生じたが、去就は依然として注目されている。


サンプドリアは週末から参入し、1年契約（2年目はオプション）で年俸50万ユーロ＋ボーナスを提示。インシーニェはこれを検討しつつ、セリエAからのオファーを待って判断を保留している。

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