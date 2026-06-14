「サンバへの甚大な不公正」…モロッコ対ブラジル戦の判定に厳しい評価

スロベニア人審判スラフコ・ヴィンチッチ氏は、2026年ワールドカップのモロッコ対ブラジル戦の判定で批判を受けた。 スペインの審判専門サイト「アーシボ・ファール」は、ブラジル代表が不利益を被ったとして彼に10点満点中3点という低評価を与えた。

同サイトは「試合のレベルに合わない判定だった」と断じ、引き分けに終わったこの試合で物議を醸した複数ミスがあったと指摘した。

最大の問題は、前半にアシュラフ・ハキミがヴィニシウス・ジュニオールに放った危険なタックルだ。足首にスパイクを突き刺すようなプレーで、即座にレッドカードを出すべきだった。

さらに、このファウルを宣告せず、VARも介入しなかったことで議論は拡大。同サイトは、近年のヴィンチッチの判定レベル低下を示す証拠だと結論付けた。

同サイトは、ヴィンチッチ主審が試合を止めずに進めようとするスタイルの一方で、警告すべきファールを見逃すなど、判定が一貫していないと指摘した。

一方、モロッコ代表はブラジル代表ブルーノ・ジマンスのファウルに抗議したが、レポートは「甲への接触でレッドカード基準に達していない」と結論づけた。

サイトは、肯定的な点より疑問符が残ったと総括。2026年W杯1回戦の審判論争の主要テーマになったと結んだ。

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