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サントスが、負傷中のFWロドリゴを2027年上半期に期限付き移籍で再獲得する可能性を探り、レアル・マドリーに非公式に接触した。25歳の下部組織出身選手をカンピオナート・パウリスタに向けて呼び戻すことを夢見ているが、スペインの強豪に放出する考えはない。

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サントスが復帰の可能性を打診

先週、ジャーナリストのファビオ・ソルマーニ氏がYouTubeで最初に報じ、『ESPN Brasil』も確認したところによると、サントスはロドリゴの期限付き復帰についてレアル・マドリーと予備的な協議を始めた。ブラジル代表のロドリゴは2011年、10歳でサンパウロ州にあるサントスの下部組織に入団。2017年から2019年に4500万ユーロでスペインへ移籍するまで、トップチームで80試合に出場し17ゴールを挙げた。ただし、期限付き移籍が実現する可能性は事実上ないとみられている。

モウリーニョ監督は復帰後のロドリゴを戦力に

同放送局によると、ラ・リーガの強豪レアル・マドリーは、ロドリゴをほぼ1年間欠くことになった後、1月に期限付き移籍や完全移籍で放出することを検討していない。契約は2028年6月まで。ラ・リーガとチャンピオンズリーグで複数回の優勝を経験したロドリゴは、2026-27シーズンにまだ1分もプレーしておらず、 3月に手術を受けたため2026年ワールドカップも欠場した 。負傷したのは右膝の前十字靭帯と外側半月板だ。

ジョゼ・モウリーニョ監督は、12月から1月上旬にかけてロドリゴがコンディションを取り戻し次第、起用する方針だ。一方で、試合勘を取り戻すための十分な時間も与える考えだ。ロドリゴはスペインに戻る前、所属元クラブの了承を得て、ここ数日をサントスの練習施設CTレイ・ペレでのリハビリ継続に充てた。レアル・マドリーの支援に感謝しており、イングランドのクラブからの打診にもほとんど関心を示していない。

会長選挙を待って来年の補強計画を決定へ

ロドリゴとの再会は極めて難しそうだが、同報道によると、サントスの首脳陣は来年の補強計画を確定する前に、近く行われる会長選挙の結果を待つという。

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誰が会長に選ばれても、ネイマール、フィリペ・コウチーニョ、エヴェルトン・セボリーニャという主力選手の契約延長の可能性を巡り、直ちに重要な交渉に臨むことになる。さらに、期限付き移籍中のFWガブリエウ・バルボーザを今季終了後も引き留めるため、国内のライバルであるクルゼイロとも協議しなければならない。

国内リーグ終盤戦の後、冬の復帰へ

サントスは会長選挙や補強に目を向ける前に、今季のブラジレイロンで残る3試合を戦わなければならない。11月18日に敵地でコリチーバと対戦し、その5日後にグレミオをホームに迎える。リーグ最終戦は敵地でのヴィトーリア戦だ。一方、ロドリゴはモウリーニョ監督の下で待望の冬の復帰を果たすべく、膝の回復に向けた最終段階を終えるためスペインの首都へ戻る。