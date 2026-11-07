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サントスはネイマール・シニアを新たな最高経営責任者（CEO）に任命し、即日就任すると発表した。当初の契約期間は12月末まで。61歳の実業家との契約には、現職会長のマルセロ・テイシェイラが来月のクラブ選挙で勝利した場合、2027年から2029年の任期に向けて契約が自動更新される条項が含まれている。

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幹部就任で経営陣の体制を強化

この人事は金曜日、ジャーナリストのルーカス・ムゼッティが最初に報じ、その後『ESPN Brasil』が確認した。これにより、ネイマール・シニアはクラブの指導体制でテイシェイラの直属となる。クラブ内では、FWの家族が現執行部を明確に支持する動きと受け止められている。ただし、テイシェイラは12月12日の選挙への立候補をまだ正式に表明していない。

ネイマール・シニアは経営上の高い権限を持つものの、スポーツ部門の運営を全面的に掌握するフットボールディレクター、アレシャンドレ・マットスの職務領域には踏み込まない。

公式声明が二つの役割を説明

金曜日の午後、61歳の就任を発表したクラブの公式声明は、次のように説明した。「［ネイマール・シニアは］クラブの経営陣と直接協力し、フットボール、マーケティング、新規事業を含む各分野の監督と連携に携わる」

「ネイマール・シニアはCEOとしての職務に加え、新たな才能の発掘とクラブのレジェンドとのつながりづくりに注力するインスティトゥート・メニノス・ダ・ヴィラの会長も務める」

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商業提携による資金で移籍禁止処分を解除

正式に経営陣入りする前から、この実業家は自身の代理店NRスポーツを通じ、ブラジルのクラブと資金面で緊密な関係を築いていた。同社は最近、即時の1200万レアル（160万ポンド／210万ドル）の資金投入を手配。これにより、サントスはフランスのASモナコに対する期限を過ぎた債務を返済し、FIFAによる移籍禁止処分を解除することができた。

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この資金援助と引き換えに、クラブの経営陣はユニフォームのスポンサー枠を譲渡し、その枠は後に商業市場で販売された。さらに、NRスポーツと他の企業パートナーは、ヴィラ・ベルミーロと練習場にある3面のピッチを改修する総額1350万レアル（180万ポンド／230万）のプロジェクトにも資金を提供している。費用は1面当たりR450万（60万ポンド／78万ドル）だ。

国内リーグ再開を前にピッチ改修へ

ピッチ整備を専門とするワールド・スポーツは、トップチームがカンピオナート・ブラジレイロの終盤戦を戦うなか、11月20日に最初の練習用ピッチの張り替えを始める承認をすでに得ている。11月の代表戦期間を終えたサントスは、11月18日にアウェーでコリチーバと対戦し、国内での戦いを再開する。

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ピッチ外では、ネイマール・シニアの任期が2029年まで延びるかどうかを見極めるため、12月12日の会長選挙に引き続き注目が集まる。