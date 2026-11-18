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ヴィラ・ベルミーロで夢が始まり、マドリードで世界的なスターへと成長した。今、サントスはその「息子」を取り戻したいと願っているが、レアル・マドリーは早々に扉を閉ざした。メッセージは明確だ。ロドリゴは売却もレンタルもしない。

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ブラジルのサントスが、最も愛される生え抜きの一人の復帰を夢見ている。同クラブはレアル・マドリーに対し、2027年前半にブラジル人ウインガーのロドリゴ・ゴエスをレンタルで獲得したいとして、非公式な初期接触を行ったという。

スペイン紙『スポルト』によると、サントスはロドリゴが実戦復帰に向けたメディカルの許可を得た時点でのレンタル獲得を望んでいる。州選手権で彼の力を活用し、かつてクラブのユニフォームを着て輝いた頃の記憶を再び呼び起こそうという狙いだ。

しかし、レアル・マドリーは両クラブの歴史的な関係を尊重しつつも、いかなる状況でも選手を手放すつもりはない。それどころか、今後に向けて攻撃のオプションを強化するため、彼の復帰を心待ちにしている。

ロドリゴは、ペレやネイマール、フィリペ・コウチーニョと同じく、サッカー界屈指の名門ユースアカデミーから生まれた選手だ。ブラジルの才能の揺りかごで育ち、サントスでキャリアをスタートさせた後、レアル・マドリーへと移籍した。

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それでも、最初のクラブとのつながりが途切れることはなかった。レアル・マドリーで背番号11を背負う彼は、常にクラブのエンブレム、ヴィラ・ベルミーロ、そして自身が育ったクラブの歴史への忠誠を示し、状況が許す限りホームゲームに足を運んできた。

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ロドリゴは両クラブに特別な愛情を抱いている。実際、リハビリの最終段階にある現在、彼はレアル・マドリーの承認を得てレイ・ペレ・トレーニングセンターで練習を行っている。これは両者の間にある大きな信頼と、彼と少年時代のクラブを結ぶ強い絆を物語っている。

このブラジル代表選手は現在、去る3月にサンティアゴ・ベルナベウで行われたリーグ戦のヘタフェ戦で負った膝の重傷からのリハビリの最終段階に入っている。

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ロドリゴは前十字靭帯および外側半月板の断裂を負い、約9か月にわたって戦線を離れることになったが、ここにきて復帰へのカウントダウンが始まった。

ロドリゴは今冬、レアル・マドリーの攻撃陣にとって貴重な戦力となることが期待されている。ジョゼ・モウリーニョ監督は彼に期待を寄せており、最高のコンディションを取り戻すための十分な時間を与えつつ、現在好調を維持している攻撃陣のチームメイトたちの力も生かしていく考えだ。

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創造性あふれる技術、1対1でDFを抜き去る突破力、アタッキングサードでの巧みさ、そして得点力は、このポルトガル人指揮官のビッグマッチでのプランにおいて、重要なオプションをもう一つ加えることになるだろう。

サントスは州選手権の開幕に合わせての復帰を望んでおり、クラブが会長選挙を控えている事情とは関係なく、レアル・マドリーは長期離脱を経たこの貴重な選手を手放すつもりはない。

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さらに同紙によると、選手本人も現時点でレアル・マドリーを離れることは考えていない。負傷期間中にクラブ、サポーター、そしてコーチングスタッフから受けた大きなサポートを考えれば、なおさらだ。

ロドリゴは復帰に向けて準備を進めており、再びレアル・マドリーのユニフォームを着てピッチに立ち、在籍8シーズン目を全うすることを心待ちにしている。これにより、退団をめぐるあらゆる噂に終止符を打つことになる。