『ノイエ・プレッセ』と『ハノーファーシェ・アルゲマイネ・ツァイトゥング』によると、スポーツ部門のマネージングディレクターを務めるヨナス・ボルトの退任が決まったという。

報道によれば、2部リーグで16位に転落し、水曜日にはカップ戦で1.FCカイザースラウテルンに敗退したことを受け、出資者と登録社団（e.V.）の代表者が、7月に就任したばかりのボルトとの決別を決めた。

『ビルトによれば、ニーダーザクセン州のクラブでは、カイザースラウテルンとの2回戦を前にすでに内部で不穏な動きがあった。ボルトに対して「内部で大きな疑念」があるとされ、サンドロ・ワーグナー監督の立場も早くも揺らいでいると伝えられていた。

ハノーファー96に広がる降格への不安

ワーグナーは9月中旬、スポーツ面で苦境にありながらも、少なくともファンには人気があったクリスティアン・ティッツの後任としてハノーファーの監督に就任した。しかし、就任後の4試合で勝利がない。ドイツ代表でアシスタントコーチを務めた38歳のワーグナーの下、ハノーファーが勝ち点を得たのはザンクト・パウリ戦（1-1）だけで、それ以外は無得点で敗れ、中には大差のついた試合もあった。最も痛かったのは、先週日曜日のアイントラハト・ブラウンシュヴァイクとのダービーでの敗戦（0-2）だ。

監督交代の効果が出ていないことに加え、そもそもティッツを解任したことで、ボルトは早くからハノーファー96のファンの信頼を完全に失っていた。今では2部クラブのスポーツ部門の首脳陣も、ボルトから離れつつあるようだ。ボルトが獲得したマルセル・ハルテル、エミル・サヒティ、GKパスカル・ロレッツらは、これまで全く期待に応えられていない。さらに、ダービー直前にボルトが短期休暇を取ったことも、監査役会には全く好意的に受け止められなかったという。

一方、ハノーファーでは今、昨季のフォルトゥナ・デュッセルドルフの屈辱的な運命をたどり、残りのシーズンをブンデスリーガ復帰ではなく残留を懸けて戦うことになるのではないかという不安が広がっている。その象徴が、クラブの後援者マルティン・キントが今週、『ビルト』に語った言葉だ。「降格してはいけない。そうなれば、私が30年間やってきたことが無駄になる。それは受け入れられない」

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ハノーファー96、サンドロ・ワーグナーも解任か？

ボルトの解任は、ワーグナー監督にも厳しい結果をもたらしかねない。少なくとも、2人の運命は密接に結びついているようだ。ボルトは、ここまで結果が出ていないにもかかわらず、『NDR』で明確にワーグナーを支持した。今後もワーグナーを支持するのかと問われたボルトは、「私がいる限りは、間違いなく」と答えている。

しかし、ボルトの退任が目前とみられる今、ワーグナーの去就も問われることになりそうだ。2人は危機の中で結束を示し、その責任を、こともあろうにワーグナーの前任者ティッツと昨季の混乱した状況に押し付けていた。

「気持ちの軽やかさが欠けているのは明らかだ。昨年、何かがある程度壊れてしまった」と、ワーグナーはブラウンシュヴァイクとのダービーに敗れた後、最近語っていた。ボルトも同様の見方を示した。「クラブが勝てた試合は非常に少なく、指揮する者がいない状態だった時期もあったという問題は、基本的に3月から続いている。私がここに来たとき、全く自信のないチームだと感じた。私たちはそこに取り組んでいる。手を打たなければならないし、長い道のりだ」

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ハノーファー96の混乱、何が起きたのか？

ハノーファーは昨季、ティッツの下で長く昇格争いに加わっていた。しかし、3月以降のリーグ戦10試合では3勝しか挙げられず（1敗6分け）、エルフェアスベルク、シャルケ、パーダーボルンに先を越された。スポーツ面の危機と並行して、クラブの首脳部も再び混乱に陥った。スポーツディレクターのマルクス・マンが年の変わり目にRBザルツブルクへ移った後、2009年から2013年までの最初の在任期間を経て、イェルク・シュマトケが再びハノーファーで指揮を執ったが、わずか3カ月後の3月に、全く予想外の形で再び辞任した。

当時、『ハノーファーシェ・アルゲマイネ・ツァイトゥング』は、シュマトケとハノーファー96の選手数人が当時のティッツ監督に極めて批判的で、シュマトケはすでに監督の解任を計画していたと報じた。さらにシュマトケは、自身が求めた人件費予算の増額を巡り、ハノーファー96の出資者グレゴール・バウムと激しく対立したという。

ボルトがハノーファーにやって来ると、ティッツを巡る問題はすぐに決着した。しかし、ボルトの「切り札」であるサンドロ・ワーグナーは、バイエルン地域リーグとウンターハヒンク以外での、より高い目標が求められる監督職で再び失敗する危機にある。ワーグナーは2025年夏、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督のアシスタントコーチとして担っていた役割を離れ、ブンデスリーガで初めて監督を務める道を選んだ。

しかし、38歳のワーグナーがFCアウクスブルクで指揮を執ったのは、公式戦わずか14試合（1試合平均勝ち点0.93）で終わった。そして今、ボルトの退任が迫っているとみられる中、ワーグナーがハノーファー96のベンチでそれと同じ試合数を指揮できるかどうかも、かつてないほど不透明になっている。

ニーダーザクセン州のクラブは次の日曜日、ホームで再び今後を左右する試合に臨む。ディナモ・ドレスデンとの、苦境にあるチーム同士の対戦だ。ディナモはハノーファーと勝ち点、得失点差ともに同じ（8）で15位にいるが、ハノーファー96とは異なり、今週はDFBポカールでブンデスリーガ所属のシャルケ04に勝利し、新たな自信を得た。