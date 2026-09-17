ビルトによると、これまでアシスタントコーチを務めてきたレベント・ジュルメが、今週は候補者との話し合いを担当している。ハノーファーは水曜日、さらなる理由を明かさないまま、ジュルメが「スポーツ面での特別任務」のため、今週残りのトレーニング期間はチーム練習に参加しないと発表していた。

同報道によれば、彼はこの時間を使ってさまざまな候補者と面会している。第一候補のヴァーグナーに加え、2人の代替候補とも会っているという。話し合いでは、選手、今後の方向性、そしてコーチングスタッフの編成案がテーマになっているようだ。解任された前任者のアシスタントコーチが、このような任務を担うのは異例だ。

ハノーファーは、開幕から5試合で勝ち点4にとどまり、先週金曜日には1.FCニュルンベルクに1-2で敗れるなど、失敗に終わったシーズン序盤を受けて、月曜日にティッツとの契約を解除した。2.ブンデスリーガの順位表では、ハノーファーは現在15位に低迷している。

ハノーファー96は日曜日にVfLボーフムと対戦

昇格を目指すハノーファーは、今週末までに後任との合意に達したい考えだ。ヴァーグナーとは細部を詰めるだけの段階にあるとみられている。それとは別に、日曜日のVfLボーフム戦では暫定指揮官ラース・バーレマンがチームを率いる見通しだ。その後は代表ウィークにより2.ブンデスリーガが2週間中断し、その間に新監督がチームに入ることになる。

ジュルメは2025年からハノーファーでアシスタントコーチを務めている。ティッツの解任後も、43歳のトルコ人指導者は残留を許されており、契約は2027年まで残っている。ヴァーグナーは昨季にFCアウクスブルクを率いたが、12月に解任された。それ以降、元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンのアシスタントでもあった38歳は、無所属の状態が続いている。