ニーダーザクセンのクラブは月曜日、カン・ユナルがヴァグナーのもとでコーチに就任すると発表した。ユナルはそれまで、ドイツ最多優勝クラブであるバイエルンでU-16の育成コーチを務めていた。

「カンは若く、非常に才能があり、向上心の強い指導者で、とても緻密に仕事をする。彼を知る人は、特に人間的な資質も高く評価している」とヴァグナーは語り、ユナルがこのポストの第一希望だったと付け加えた。「ここ数カ月、私たちは頻繁に連絡を取ってきた。一緒に仕事をしたいという思いがはっきりしていった。本人も非常に意欲的で、今こうして加わってくれたことをうれしく思っている」

クラブによると、ユナルは即日付でハノーファーで職務に就く。ヴァグナーのスタッフはレヴェント・ジュルメとクレメンス・デーリングが加わって完成する。ヴァグナーは、5試合で解任されたクリスティアン・ティッツの後任となる。

FCバイエルン・ミュンヘンでユナルの後任となるのは誰か？

一方のバイエルンは、すでにユナルの退任に対応し、これまでのアシスタントコーチだったマクシミリアン・ヴェルツミュラーを昇格させた。「私たちはキャンパスで、才能ある選手だけでなく、指導者たちも常に成長させていきたいと考えている。カン・ユナルがサンドロのもとでプロサッカーの指導者として働く機会を得たことを大変うれしく思うし、それは私たちのアカデミーにとっても評価の証しだ」と、バイエルンの選手・指導者育成および移行部門責任者ベルンハルト・ゼオンブフナーは語った。

ヴェルツミュラーの監督昇格により、バイエルンは「指導者としての才能を育て、支えていく道を一貫して進み続ける」とゼオンブフナーは説明した。「カンの今後のキャリアに幸運を祈るとともに、マキシには私たちのもとでの新たな役割での成功を願っている」ヴェルツミュラー本人も信頼に感謝を示した。

ヴェルツミュラーは2018年から2022年までバイエルンのリザーブチームでプレーし、その2年後にウンターハヒングで現役生活を終えた。その間もバイエルンでは育成スカウトとしてクラブに残り、2025年に指導者の道へ入った。兄のヨーゼフ・ヴェルツミュラー博士はSVエルフェアスベルクのテクニカルディレクターを務めている。同クラブではオレ・ブックの後任に就いた。