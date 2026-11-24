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サンティアゴ・ヒメネスが火曜日、一時的にロッテルダムへ戻る。メキシコ人FWはチャンピオンズリーグでポルトの一員としてフェイエノールトと対戦。両チームとも勝ち点を切実に必要としている。

ヒメネスにとって、フェイエノールトのサポーター集団「ヘット・レヒューン」との再会は特別なものだ。2022年から2025年までフェイエノールトに所属し、絶大な人気を誇る存在になった。ACミランでの期待外れのスタートを経て、現在はポルトへ期限付き移籍している。

ヒメネスは『Ziggo Sport』のノア・ファーレとのインタビューで、「恋しいものはたくさんあるけど、寒さは恋しくないね」と笑う。「フェイエノールトで一番恋しいのは、サポーターとの絆だ。特別なものだった」

「彼らのことをずっと心に抱き続けると、彼らも分かっている。彼らも僕を同じように思ってくれている。だから、あの特別な絆が一番恋しいんだ」とヒメネスは続けた。

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ヒメネスが火曜日に出場するかどうかは、まだ分からない。フランチェスコ・ファリオーリ監督は記者会見で多くを語らなかった。ただ、イタリア人指揮官は「彼には明らかな進歩が見られる」と述べた。

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ファリオーリ監督によれば、準備に際してはフェイエノールトでのプレー経験があるヒメネスとファン・インボムの話も役立ったという。「彼らはフェイエノールトとの試合で何が起こり得るかを教えてくれた。非常にフィジカルな試合になると予想している。我々は非常にアグレッシブに戦わなければならない。フェイエノールトは欧州でも屈指のフィジカルの強いチームだ」

火曜日にデ・カイプで得点した場合、どうするかはすでに決めている。「フェイエノールトからゴールを奪いたい。でも、喜びは表さない。欧州への扉を開いてくれたクラブへの敬意からだ」

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チャンピオンズリーグの次のラウンドへの進出を見据え、火曜日の一戦は両チームにとって重要だ。ポルトもフェイエノールトも、ここまで獲得した勝ち点はわずか3にとどまる。

『Football Rankings』の 試算 によると、リーグフェーズで上位24チームに入るには勝ち点10が必要だ。そのため、デ・カイプでの一戦が決定的な意味を持つ可能性がある。