サンティアゴ・ヒメネス獲得に向け、最初のクラブがACミランに接触

ラツィオがサンティアゴ・ヒメネスの獲得に向け、ACミランに照会を行ったと『ラ・レプッブリカ』が報じている。ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、このメキシコ人FWをローマのクラブにとって理想的な前線の軸と見ている。

数週間前の時点で、ラツィオがヒメネスをリストアップしていることはすでに明らかになっていた。もっとも、クラブはまず元アヤックスのロレンツォ・ルッカの獲得を目指していた。しかし、ルッカが負傷したことで、ヒメネスが再び候補に浮上した。

同紙によると、ラツィオはすでにヒメネスの関係者と話し合いを行っており、現在は所属先であるACミランにも照会を入れているという。

ミランはヒメネスを放出したい考えだ。現時点では、買い取りオプション付きのレンタル移籍が最も有力とみられている。

その買い取りオプションの金額は、交渉における障害となる可能性がある。ACミランは2000万ユーロを求めているが、ラツィオにとってはやや高すぎる額だ。

ヒメネスは2024-25シーズンの冬の移籍市場で、3000万ユーロでフェイエノールトからACミランへ移籍した。メキシコ代表FWはミランで好スタートを切ったものの、その後は大きく失速した。

昨季はセリエAで1ゴールも挙げられず、負傷にもたびたび悩まされた。