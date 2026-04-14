サンティアゴ・ヒメネスが、フェイエノールトが獲得を狙うメキシコ人選手に明確な助言を送る

報道によると、フェイエノールトはチバスのFWアルマンド“ホルミガ”ゴンサレスを注視している。バルセロナやドルトムントなど欧州複数クラブも興味を示す。元フェイエのサンティアゴ・ヒメネスも助言を送っている。

以前、レコルド紙は、ロッテルダムのクラブのスカウト部門がすでに複数の好評価レポートをまとめていると報じた。

同紙はフェイエノールトを「メキシコ人選手にとって理想的な舞台」と位置づけ、その好例としてヒメネスを挙げている。同選手はフェイエノールトからACミランへ移籍した。

「ホルミガの成長を見られてうれしい。後輩たちの道を開くのは光栄だ。私がフェイエノールトで得た経験は大きく、メキシコ人選手への注目が高まったことを誇りに思う」と語った。

フェイエノールトはゴンサレスにとって理想的な次のステップだ。「フェイエノールトなら、彼を素晴らしいストライカーに育てられる。オランダのクラブはそうするものだ。彼を最大限に活用し、能力を引き出してくれるだろう。フェイエノールトは主要リーグへの完璧なステップだ」

ゴンサレスは今季公式戦32試合24得点を記録。チバスは2025年末まで契約を延長し、移籍金は約1500万ユーロに設定された。

フェイエノールトはまだ正式オファーを出していないが、『レコルド』は「シーズンが進むほど関心が高まる」と伝えている。メキシコ移籍市場に精通するデニス・テ・クロースSDは、ヒメネス、カリージョに続き、またしてもメキシコ人ストライカーの獲得を狙っている。