スペイン人ジャーナリストのダビド・サンチェスは、次のクラシコでバルセロナがレアル・マドリードに勝利した場合、ネグレイラ事件とスペインの審判をめぐる論争が再燃すると予想し、この一戦の結果がカタルーニャのクラブが判定の恩恵を受けているという疑惑を再び表舞台に押し上げる可能性があるとの見方を示した。

サンチェスはラジオ局「マルカ」の番組「ラ・トリブ」内のコーナー「ピコタソス」で、バルセロナがクラシコで勝てば、再び「汚れたナイジェリア・リーグ」といった言葉が飛び交うことになるだろうと語り、近年スペインサッカーに影を落としてきたネグレイラ事件に関連する論争に言及した。

このスペイン人ジャーナリストは、判定への対応における二重基準と自ら呼ぶものを批判し、レアル・マドリードに有利に働くミスは人間的な誤りとして扱われる一方、バルセロナが恩恵を受ける判定はより大きな批判と攻撃にさらされると指摘した。

一方でサンチェスは、サッカーの内容面では両チームの間に大きな差があるとし、審判をめぐる論争はあるものの、バルセロナは良質なサッカーを見せているのに対し、レアル・マドリードは同じ水準には達していないとの見解を示した。

そして最後に、試合結果と両チームのパフォーマンスが論争の継続における基本的な要素であり続けるだろうと強調し、バルセロナが次のホームゲームで勝利を収めれば、ネグレイラ事件に関する議論が再び持ち上がるだろうと予想した。