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ウェアサイドで、チェルシーの戦術面での優位は結果につながらなかった。シャビ・アロンソ率いるチームはボール保持で圧倒しながらも、結果を残せず。前半にエンゾ・ル・フェーが決めたPKが勝敗を分け、アウェーのチェルシーにとって失望の午後となった。

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シャビ・アロンソ率いるチェルシーは、スタジアム・オブ・ライトで戦術的な壁にぶつかった。ボール保持率69％と試合を支配しながらも、堅固なサンダーランドの守備ブロックを崩すための突破力を欠いた。シュート10本を記録し、相手を上回る数のコーナーキックを得たものの、前半に一瞬、守備の規律を欠いたことが響いた。エミリアーノ・マルティネスやリース・ジェームズといった主力の不在も影響したが、最大の問題は、深く引いて守る相手に対してアタッキングサードで縦方向への攻めを欠いたことだった。

決定的な場面は36分に訪れた。エンゾ・ル・フェがPKを決めると、試合の展開は大きく変わり、サンダーランドはさらにコンパクトな陣形で守れるようになった。チェルシーはエステヴァンとダニー・ウェルベックを投入して打開を図ったが、質の高いチャンスを生み出せずに苦戦。試合終了時の期待得点（xG）はサンダーランドの2.44に対し、わずか1.158だった。この結果、プレミアリーグのトップ4争いにおけるチェルシーの勢いは止まり、深く引いた守備ブロックを崩す際の継続的な弱点が浮き彫りになった。

GK＆守備陣

マイク・ペンダース：6／10

負傷したマルティネスに代わって出場した若手GKに、ル・フェの正確なPKを止めることは難しかった。それ以外では、サンダーランドがシュート数を増やすよりもカウンターの効率を重視したため、試される場面はほとんどなく、セーブは1回にとどまった。安全な配球で、チェルシーの高いボール保持率に貢献した。

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マルコ・パレストラ：5／10

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サンダーランドの守備ラインを広げるために必要な幅を生み出せず、苦戦した。ボール保持時のプレーは堅実だったが、アロンソのシステムで求められる、外側から追い越して攻撃に加わる脅威を欠いた。チェルシーが攻撃の活性化を図る中、62分にマロ・ギュストと交代した。

ペップ・チャバリア：5／10

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サンダーランドの素早い攻守の切り替えへの対応に追われ、難しい午後を過ごした。サンダーランドが散発的に見せる脅威を十分に抑えられず、チェルシーが攻撃にすべてを懸けた79分、ジオバニー・ケンダに代わって退いた。

レヴィ・コルウィル：4／10

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センターバックにとっては忘れたい試合となった。自身のファウルが36分の決定的なPKにつながり、わずかな差が勝敗を分ける試合で痛恨のミスを犯した。失点の1分前にはイエローカードを受けており、戦術変更に伴ってハーフタイムにエステヴァンと交代した。

ウェズレイ・フォファナ：6／10

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先発したセンターバックの中では、より落ち着いたプレーを見せた。ただ、後半アディショナルタイムの90＋2分には、いら立ちが募る中で警告を受けた。多くのクリアを記録し、チーム全体の計68回の一部を占めたが、後方から攻撃を活性化することはできなかった。

中盤

ロメオ・ラヴィア：6／10

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中盤の底で効果的にボールを循環させ、チェルシーの総パス数648本に貢献した。しかし、サンダーランドの統制された中盤の守備網を越えるために必要な、前進につながるパスはなかなか出せなかった。

コール・パーマー：6／10

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攻撃の創造性を担う中心選手としては、珍しく静かな試合だった。チャンスを生み出す可能性が最も高そうに見えたものの、ハーフスペースに入るたびにサンダーランドの守備陣に囲まれた。相手の守備をこじ開ける決定的なラストパスは出せなかった。

モイセス・カイセド：7／10

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キャプテンはサンダーランドのカウンターを阻むために献身的に働き、ボール奪回ではチェルシーで最も安定した働きを見せた。運動量を要するプレーを続けた後、攻撃的な選択肢を増やすために76分に交代した。

ジョーダン・ヘンダーソン：5／10

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高い位置で起用されたが、試合に大きな影響を与えられなかった。サンダーランドのゴールを守るルーフスを脅かすこともできず、時間がなくなる中、87分にエメガと交代した。

攻撃陣

モーガン・ロジャース：6／10

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力強さとボールを運ぶ能力を随所に見せたが、最後のプレーを欠いた。チェルシーの攻撃陣は枠内シュートを4本放ったものの、好守を見せたルーフスを破るには至らなかった。

ペドロ・ネト：5／10

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ウインガーにとっては目立たない試合となり、55分に警告を受けた後、ほどなく交代した。サイドで対峙する相手を抜くのに苦戦し、チェルシーがボール保持を決定機につなげられない一因となった。

途中出場選手＆監督

エステヴァン：6／10

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ハーフタイムにコルウィルに代わって出場し、攻撃に異なる選択肢を加えたが、密集した守備を相手に突破口は見いだせなかった。

ダニー・ウェルベック：5／10

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前線中央の起点となるべく62分に投入されたが、チェルシーのクロスは計24本の大半が不正確で、質の高いボールを受けられなかった。

マロ・ギュスト：6／10

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パレストラに代わって出場し、攻撃参加ではより脅威を見せたものの、ボールの供給は狙いどおりにいかないこともあった。

ジオバニー・ケンダ：採点なし

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79分に途中出場。スコアに影響を与えるには時間が足りなかった。

エマニュエル・エメガ：採点なし

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最後の一手として87分に投入された。

シャビ・アロンソ：5／10

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ピッチ上で優位に立ちながら勝ち点を得られず、監督には悔しさが残るだろう。PKを与えたコルウィルの先発起用は高くつき、交代策でもサンダーランドの粘り強い守備を崩せなかった。