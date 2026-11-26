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サンダーランドはスタジアム・オブ・ライトでのヨーロッパリーグで、ヤギエロニア・ビャウィストクと引き分けた。ティムール・トゥテロフが先制したものの、カミル・ヨズヴィアクにすぐさま同点弾を許し、勝ち点を分け合った。

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サンダーランドはヨーロッパリーグのヤギエロニア・ビャウィストク戦で1-1の引き分けに終わった。長い時間にわたってリズムを欠く、もどかしい一戦だった。戦術的に慎重な展開が続き、攻撃の最終局面で精度を欠いた前半は無得点。しかし、後半開始直後に試合が動く。47分、ティムール・トゥテロフが鋭い得点感覚を発揮して均衡を破り、スタジアム・オブ・ライトの観客を沸かせた。

だが、リードは長く続かなかった。粘り強さを見せたヤギエロニアは、そのわずか5分後、サンダーランドの守備陣形が一瞬乱れた隙を突いてカミル・ヨズヴィアクが同点弾を決めた。レジス・ル・ブリ監督率いるサンダーランドはボール保持率53％、シュート13本を記録したものの、組織的なポーランドのチームを相手に勝ち越し点を奪えなかった。この結果、リーグフェーズでは13位。まずまずの滑り出しを維持した一方、順位を上げる機会を逃した。

GK・DF

ロビン・ルーフス：6/10

試合の大半は比較的出番が少なかったが、4度のセーブでサンダーランドを支えた。正確なシュートで決められたヨズヴィアクの同点弾は防ぎようがなかった一方、配球ではチームのボール保持率53％に貢献した。

レイニウド・マンダヴァ：7/10

左サイドで安定感を示し、ル・ブリ監督が求める守備の堅さをもたらした。守備への切り替えにうまく対応し、1対1で抜かれる場面もほとんどなかった。相手の枠内シュートを5本に抑えることに貢献した。

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ケヴィン・ダンソ：7/10

最終ラインの柱。ポジショニングに優れ、空中戦で優位に立つ場面では重要な役割を果たした。ボールを持って前に出る力も、サンダーランドが後方から攻撃を始める助けになった。ただ、後半再開後すぐに無失点が途切れたことは悔やまれるだろう。

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オマル・アルデレーテ：5/10

39分に負傷交代を余儀なくされ、難しい夜となった。ピッチにいた間は落ち着いていたが、早期の交代によって布陣の組み替えが必要になり、それが後半の守備の不安定さにつながった可能性もある。



トライ・ヒューム：6/10

前半は規律あるポジショニングで、サンダーランドの守備をコンパクトに保った。ル・ブリ監督が右サイドにベテランの経験とオーバーラップによる攻撃力を加えようとしたため、ハーフタイムにトーマス・ムニエと交代した。

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MF

クリス・リグ：6/10

若手らしい大きな可能性を垣間見せたが、試合のテンポを十分に支配することはできなかった。37分には遅れたタックルでイエローカードを受け、それが残りの出場時間で普段の積極的なプレスを控える一因になったかもしれない。

エンゾ・ル・フェ：7/10

いつもどおり技術の高さを示し、中盤の主な司令塔を務めた。多くのパスを成功させたが、試合がより切り替えの速い、フィジカルな展開となる中、65分にシェムスディン・タルビと交代した。

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マリック・フォファナ：6/10

豊富な運動量で縦への推進力をもたらし、ヤギエロニアの4-3-3のライン間を破ろうとした。献身性に問題はなかったものの、長い時間にわたって低い位置で粘り強く守る相手を崩す最後のパスを欠いた。

ノア・サディキ：6/10

戦術的な起用に応え、前半はチームにバランスをもたらした。懸命にスペースを消したが、後半開始から攻撃力を高めたいサンダーランドは、ハーフタイムにジュール・アホカを投入し、サディキを下げた。

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ニルソン・アングロ：6/10

ライン間のスペースでプレーし、優れたボールコントロールを見せた。ウイングとの連係は良かったが、多くのチームメイトと同様、選手が密集するヤギエロニアのペナルティーエリア内を相手に、質の高いチャンスを生み出すのは難しかった。

FW

ティムール・トゥテロフ：8/10

サンダーランドで最も際立った選手。47分のゴールでは、動き出しと決定力の高さを鮮やかに示した。攻撃の最終局面で最も危険な存在となり、前線を任された理由を証明。終盤には休養を兼ねて交代した。

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途中出場・監督

ルーク・オニエン：6/10

負傷したアルデレーテに代わって39分に出場。持ち前の粘り強さを守備の中央にもたらしたが、ハーフタイムを挟んで出場後まもなく、チームは失点した。

トーマス・ムニエ：6/10

ハーフタイムにヒュームに代わって出場。右サイドでフィジカルの強さを加え、経験を生かして終盤の試合運びに対応した。ただ、クロスは狙った相手にうまく届かなかった。

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ジュール・アホカ：6/10

攻撃に勢いを加えるため、ハーフタイムから出場。後半序盤、サンダーランドが最も良い流れをつくった時間帯には、攻撃の組み立てに関わった。

シェムスディン・タルビ：5/10

守備の形を立て直すため65分に投入されたが、同点に追いついて自信を深めたヤギエロニアを相手に、試合へ影響を与えるのに苦しんだ。

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ウィルソン・イシドール：6/10

77分に得点者のトゥテロフと交代。最後の10分間は相手DFをうまく引きつけたものの、パスを受ける機会は限られた。

レジス・ル・ブリ：6/10

戦術的な準備は適切だったが、アルデレーテの早い時間帯の負傷で計画が乱れた。ハーフタイムの交代策はすぐに得点につながったものの、リードを守れなかったことから、欧州の舞台では守備面で試合を運ぶ力をさらに高める必要がありそうだ。