プレミアリーグ - プレミアリーグ Stadium of Light

Voetbalzoneでは、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリーム情報をまとめてお届けします。

サンダーランド対チェルシーの視聴方法：テレビ放送とオンラインライブストリーム

サンダーランド対チェルシーの試合はViaplayでライブ配信されます。以下にプレミアリーグ試合のストリーミングオプションをご紹介します。

NordVPNでどこからでも視聴する方法

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チームニュース＆メンバー

レジス・ル・ブリス監督は、負傷のロメイン・マンドル、ケムスディン・タルビ、サイモン・ムーアを欠く。ダニエル・バラードは出場停止。予想スタメンは、GKロビン・ルーフス、DFルツハレル・ヘルトゥイダ、ノルディ・ムキエレ、レイニルド、MFグラニット・シャカとノア・サディキ、FWブライアン・ブロッビー。

チェルシーはジェイミー・ギッテンズ、ロメオ・ラビア、エステヴァオが負傷で欠場。 出場停止の選手はいない。予想スタメンはGKロバート・サンチェス、MFエンツォ・フェルナンデスとモイセス・カイセド、FWコール・パーマー、ジョアン・ペドロ、ペドロ・ネト。直前変更があれば更新される。

最近の調子

サンダーランドは直近のプレミアリーグ5試合で2勝2分1敗。直近の試合ではエバートンを3-1で下したが、その前はマンチェスター・ユナイテッド（0-0）とウルヴァーハンプトン（1-1）と引き分けていた。 4月のホームでのノッティンガム・フォレスト戦では0-5と大敗した。5試合の合計は9得点10失点である。

チェルシーはプレミアリーグとFAカップ5試合で2勝1分2敗。直近はFAカップ決勝でマンチェスター・シティに0-1で敗れた3日後、リーグ戦でトッテナムを2-1と下した。 リヴァプールとの1-1の引き分け、ノッティンガム・フォレストへの1-3の敗戦も含まれる。総得点は5、失点は6だった。

両チームの対戦成績

直近の対戦は2025年10月、スタンフォード・ブリッジでサンダーランドが2-1で勝利した。ホームのチェルシーは3勝、サンダーランドは2勝。チェルシーが最も圧倒したのは2017年5月のホーム5-1勝利だ。

順位

最終順位はチェルシー8位、サンダーランド10位で、最終節の差はわずか2位だった。