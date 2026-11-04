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アトレティコ・マドリーが高い評価を受ける21歳の有望株、アルメリアのMFステファン・ゾジッチの獲得に向けた動きを強めるなか、サンダーランドも獲得争いに加わった。このセルビア人選手には、スペイン南部のクラブで4000万ユーロ（約3300万ポンド／約4500万ドル）の契約解除条項が設定されており、イングランドの複数クラブからも関心を集めている。

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イングランドのクラブがセルビアの逸材を追跡

『TEAMtalk』によると、サンダーランドはプレミアリーグのボーンマス、ブレントフォード、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンとともに、セグンダ・ディビシオンでプレーする司令塔を注視している。一方、アトレティコ・マドリーは2027年の移籍の可能性を見据え、すでにこの若手選手の陣営と予備的な話し合いを行った。現在はスペインの首都を本拠とするアトレティコ・マドリーが争奪戦をリードしているものの、イングランドのトップリーグに所属する獲得希望クラブも対抗して接触する可能性を排除していない。

長期契約がアルメリアの立場を強固に

身長約191cmのセントラルMFを獲得するには、厳しい交渉が必要になる。現行契約が2032年まで残っているためだ。アルメリアとアトレティコ・マドリーはクラブ幹部同士の関係が良好だが、交渉ではアルメリアが強い立場にあり、評価額を引き下げる必要はない。

イングランドのスカウトは、この長身の司令塔が2025年にモンペリエからフリーでスペインに移籍し、先発の座を固めて以来、その動向を注意深く追ってきた。英国の4クラブはいずれもまだ正式なオファーを出していないが、アトレティコ・マドリーが早期に代理人らと接触したことで、複数のクラブの獲得候補リストに載る選手を逃すまいと、他の関心を寄せるクラブも動き出す可能性がある。

中盤での汎用性が高まる評価を後押し

セルビア人の両親のもとフランスで生まれたゾディッチは、恵まれた体格とボール保持時の落ち着きによって、欧州各地の補強担当者の目を引いている。中盤の低い位置で守備的な役割を担うことも、より前方でプレーすることもでき、スペイン2部で主力としての地位を確立した。

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今季は公式戦10試合で1ゴール、1アシストを記録。今季序盤にセルビアのA代表として初出場を果たし、評価をさらに高めた。

1月を経て夏に争奪戦か

アルメリアはラ・リーガ復帰に向けた昇格争いを力強く進めており、獲得希望クラブが契約解除金を全額支払わない限り、冬に売却を認める必要は全くない。そのため、ゾディッチは水面下で交渉が続くなか、1月の移籍市場を通じてスペイン2部で昇格を争うアルメリアに残る見通しだ。来夏の獲得争いではアトレティコ・マドリーが優位に立っているものの、サンダーランドや同じイングランドのクラブも関心を寄せており、行方はなお不透明だ。