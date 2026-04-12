日曜日のサンダーランド対トッテナム戦で、ブライアン・ブロビーはスパーズ主将クリスティアン・ロメロを不必要に押し倒し、試合の悪役となった。ロメロは右膝を負傷し、そのまま退場。サンダーランドは試合後、ブロビーに関する不運な投稿を行った。

この押しがゴールキーパー、アントニン・キンスキーと激突し、ディフェンダーは膝を痛めて退場。キンスキーは頭部を負傷しながらも試合を続けた。

ロメロはピッチで涙を流し、長期離脱が予想される。アルゼンチンメディアは内側側副靭帯損傷の可能性を報じ、W杯出場も危ぶまれる。

この悪質なファールを受け、SNSではサンダーランドが試合後に「彼を止められるものなら止めてみろ」というキャプションとともにブロッビーの写真を投稿したことに多くの人が困惑している。

「イエロー4枚でもおかしくない」「あの押しでロメロのシーズンを終わらせたかもしれない。今日の彼を称賛するな」「危険な前例だ」などの声が続出している。

「ブロビーは今、選手のシーズンを終わらせ、W杯も危うくしたかもしれない」「ひどい投稿だ」「よくやったな、2人も傷つけたのか」と皮肉る声も。

「私が長い間見てきた中で最も卑劣な行為の一つだ」という声もある。「これを掲載する決断をしたこと自体が、このクラブの全てを物語っている。」

アルゼンチンでも報じられ、代表のロメロがW杯を欠場するとの懸念も。ブロッベイには大量の人種差別コメントが寄せられた。