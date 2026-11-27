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サンダーランドのレジス・ル・ブリ監督は、木曜日のヨーロッパリーグで勝利を逃す原因となった守備のミスが繰り返されていることに不満を示した。スタジアム・オブ・ライトで一度はリードを奪ったものの、ポーランドの相手にすぐさま追いつかれ、勝ち点1にとどまった。

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欧州の舞台でサンダーランドを苦しめたミス

サンダーランドは、 ヤギエロニアとの1-1の引き分けを受け 、勝利を逃したことを悔やむ結果となった。ティムール・トゥティエロフが後半開始早々にゴールを決めてホームチームが先制したものの、そのリードはわずかの間しか続かず、カミル・ヨズヴィアクが決定機を仕留めてアウェーチームが同点に追いついた。守備の不安定さから優位な状況を生かせずに終わった試合が、また一つ増えることになった。

ル・ブリ監督は、完璧にはほど遠いと評した試合を振り返り、90分を通じて一貫性を欠いたと指摘した。「まとまりを欠いていた。前半は悪くなかったと思うし、チャンスもいくつかつくった。得点することが重要だった。後半は、チームの選手をやりくりし、今週末と来週に備えるために5人を交代させなければならないと分かっていたからだ」と、クラブ公式サイトで語った。

データが示す守備の懸念すべき傾向

同点ゴールはサンダーランドの最終ラインでの意思疎通不足から生まれた。繰り返されるこの問題に、コーチングスタッフの我慢も限界に近づいているようだ。ル・ブリ監督は失点について厳しい評価を下し、相手にチャンスを与えがちなチームへの懸念はデータにも裏付けられていると強調。欧州の大会では、このような集中力の欠如が特に命取りになると選手たちに警告した。

「データは明白だ。今季は自ら招いたミスを数多く犯し、それが失点につながっている。直近の2試合では起きなかったが、今回はその問題を思い出させるような試合になった。気を緩めてはいけない。このレベルの相手は、そうしたミスを見逃さない」とル・ブリ監督は付け加えた。

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冬の過密日程への対応

サンダーランドは現在、2026年の厳しい日程を戦っており、ヤギエロニア戦も過密な月に待ち受ける試合の一つにすぎない。年末までにさらに9試合を戦う予定で、チームの選手層は限界まで試される。この負担が、木曜夜の多くの戦術的判断に影響した。

ヨーロッパリーグの一戦で、ル・ブリ監督の戦略の中心にあったのは選手の入れ替えだ。複数の大会で重要な試合が迫るなか、ピッチ上でのリズムを多少犠牲にしてでも、主力選手のコンディションを優先した。今後の課題は、選手を休ませながら、このレベルで勝つために必要な高い水準を維持することにある。

すぐに迫るトッテナム戦

サンダーランドに欧州での悔しさを引きずる時間はほとんどなく、意識はすぐに国内での戦いへと向かう。今週日曜日には、トッテナムをスタジアム・オブ・ライトに迎える重要なプレミアリーグの一戦が待つ。イングランドのトップレベルの相手と戦うには、週半ばに見せたものよりもはるかに高い守備の規律が必要だ。コーチングスタッフは、チームがすぐに立て直し、今季の悩みの種となっている「自ら招いたミス」を大幅に減らすことを求めている。