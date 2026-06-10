BBCの記者ニザール・キンセラ氏によると、ルツハレル・ヘルトゥイダはサンダーランドへの残留が濃厚だ。サンダーランドは彼の所属クラブRBライプツィヒと交渉中。また、元アヤックスのベルトラン・トラオレの去就も決まった。

ユリエン・ティンバーの負傷で急きょW杯代表入りしたゲルトゥイダは、2024年夏にフェイエノールトから2000万ユーロで移籍した。

しかしドイツでは出場機会が限られたため、レンタル移籍が最適だった。昇格したサンダーランドが獲得し、ゲルトゥイダはブライアン・ブロッベイ、ロビン・ロエフスに続きクラブ3人目のオランダ人となった。

守備的MFとしてプレミアリーグ7位のチームで好パフォーマンスを見せ、序盤はベンチスタートが多かったがすぐに定位置を確保した。

30試合に出場し、センターバック、守備的MF、右サイドバックでプレーしたが、ゴールやアシストはなかった。

冬にはアルネ・スロット監督が関心を示したが移籍は実現せず、本人はW杯に集中しているという。

また、元アヤックスのトラオレも今夏イングランドへ移籍したが、サンダーランドでの滞在は短期間に終わった。クラブ公式発表によると、ブルキナファソ出身のFWとの契約は満了し、更新されない。

今季は13試合702分出場にとどまり、膝の怪我で16試合を欠場した。