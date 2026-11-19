共有 GOALをGoogleでフォロー

サウジアラビアのサッカーファン、とりわけロシュン・サウジリーグのファンが待ち望む新たなクラシコがやってくる。アル・アハリとアル・ナスルが激突する一戦は、ここ数年でますます白熱したカードとなっている。

広告

アル・ナスルは明日の金曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムでアル・アハリと敵地で対戦する 。ロシュン・サウジリーグ第9節の延期分として行われる一戦だ。

両チームが顔を合わせた近年のクラシコでは数多くの出来事が起きており、今回も間違いなく白熱した試合となるだろう。

アル・ナスルの圧倒

ピッチ上に限って言えば、近年はアル・ナスルが優位に立っていると言える。直接対決ではアル・アハリを大きく上回っている。

広告 広告

直近10試合では、アル・ナスルが6勝を挙げたのに対し、アル・アハリの勝利はわずか1つ。残る3試合は引き分けに終わった。

Related Topics

これらの試合でアル・ナスルの選手たちはアル・アハリのゴールに25得点を叩き込み、一方のアル・アハリの選手たちは17得点を記録している。

タイトルはアル・アハリのもの

広告

しかし、引き分けに終わった3試合のうちの1試合は、アル・ナスルを下してのタイトル獲得をアル・アハリにもたらした。サウジ・スーパーカップ2025で、アル・アハリはPK戦の末に勝利を収めたのだ。

このタイトルは、アル・アハリにとって10年ぶりとなるサウジ・スーパーカップ制覇であり、クラブ史上2度目の優勝だった。皮肉なことに、その前の優勝の際にもアル・ナスルが犠牲者の一つとなっていた。

広告

2016年5月、アル・アハリは延長戦の末にアル・ナスルを2-1で下し、最後となるキングスカップ(二聖モスクの守護者杯)制覇を果たした。その後、スーパーカップでアル・ヒラルを破っている。

さらに、アル・アハリのキングスカップにおける前々回の優勝も、2012年5月にアル・ナスルを4-1で破って手にしたものだった。

広告

サングラスのクラシコ

ピッチ上での激しい競争は、両クラブのサポーター間の対立感情にも影響を及ぼした。特に2022年にアル・アハリがサウジ1部リーグへ降格して以降、その感情は一段と高まった。

広告

アル・ナスルのサポーターはこの降格を利用し、あらゆる機会にアル・アハリを嘲笑してきた。とりわけ両チームの直接対決ではそれが顕著で、最近では昨季リーグ第30節で2-0の勝利を収めた際にも見られた。

試合終了後、フランス人のモハメド・シマカンとキングスレイ・コマンをはじめとするアル・ナスルの多くの選手がサングラスを着用。アル・アハリの降格を揶揄する意図を込めたパフォーマンスだった。

広告

こうした小競り合いは今回が初めてではない。騒動の発端はおよそ4年半前、アル・アハリがロシュン・サウジリーグから降格した時期にさかのぼる。

当時、アル・ナスルのスタジアムのスポンサーを務めていた有名なデリバリーアプリが、1部リーグの試合は日中に行われるという理由で、サングラスを使って降格したアル・アハリを嘲笑する広告を公開したのだ。

広告

それ以来、アル・ナスルのサポーターや選手たちがこのカードで決まってサングラスを着用するようになり、黒いサングラスはアル・アハリ対アル・ナスルのクラシコを象徴するものとなった。

デミラルのクラシコ

広告

こうした挑発を、アル・アハリのトルコ人DFメリフ・デミラルが黙って見過ごすことはなかった。彼もまたアル・ナスルのサポーターを挑発し、特に4月に行われた両チームの直近の対戦ではそれが際立った。

その試合でデミラルはアル・ナスルの複数の選手と口論となり、AFCチャンピオンズリーグエリートのタイトルを獲得したことがないとして、首都のクラブであるアル・ナスルを嘲笑した。この試合が、アル・アハリが同大会で2度目の優勝を果たした直後に行われたものだったことも背景にある。

広告

騒動はそれだけにとどまらなかった。トルコ人DFは物議を醸す発言を行い、ポルトガル人スターのクリスティアーノ・ロナウドにアル・ナスルでの初タイトルをもたらすため、審判がアル・ナスルを優遇していると非難したのだ。

これらの言動により、デミラルはサウジアラビアサッカー連盟の規律委員会から厳しい処分を受けた。主な内容は1試合の出場停止と16万5000サウジ・リヤルの罰金である。

広告

今回は、こうした騒動の後で両チームが初めて顔を合わせる一戦となり、クラシコは一層ヒートアップすることになるだろう。

震える手のクラシコ

広告

こうした数々の出来事に加え、このクラシコは両チームの指揮官、オーストラリア人のアンジェ・ポステコグルーとオランダ人のマリノ・ボシッチにとっても、それぞれのクラブでの立場を考えれば非常に大きな意味を持つ。

確かにポステコグルーはアル・ナスルで好成績を残している。しかし、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第1節でUAEのアル・アインに1-4で大敗を喫した後、厳しい批判にさらされた。

広告

このオーストラリア人指揮官を、昨季アル・ナスルをロシュン・サウジリーグ優勝に導いた前任のポルトガル人、ジョルジェ・ジェズスと比較する声もあり、大きなプレッシャーがかかっている。

一方のボシッチは、アル・アハリのサポーターから広く怒りを買っている。特にロシュン・サウジリーグでの不安定な成績が原因で、チームは11試合中4敗を喫し、順位表で6位に沈んでいる。

広告

オランダ人指揮官への批判は、サポーターが反対していたにもかかわらず、ウクライナのシャフタール・ドネツクで自身の下でプレーしていたウクライナ人MFアルテム・ボンダレンコを獲得したことでさらに強まった。

決定打となったのは、ロシュン・サウジリーグでのアル・シャバブ戦での1-6の敗戦だった。これを受け、アル・アハリのサポーターはオランダ人指揮官の解任を求める大規模なキャンペーンを展開したが、現時点で解任には至っていない。

広告

こうした状況により、両指揮官はともにプレッシャーの下に置かれている。サポーターの怒りがさらに膨らむことを恐れ、どちらも敗戦だけは避けたいところだ。敗れれば、新天地での挑戦が早々に幕を閉じることにもなりかねない。