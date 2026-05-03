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翻訳者：

サンアントニオ・スパーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズ戦のNBAチケット入手ガイド：プレーオフ、価格など

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スパーズ対ティンバーウルブズ戦のチケット価格と購入方法

2026年5月4日フロスト・バンク・センターでサンアントニオ・スパーズミネソタ・ティンバーウルブズのウェスタン・カンファレンス準決勝第1戦が開幕。

2位対6位のこのシリーズは、対照的な道のりを歩んだ両チームの激突となる。 スパーズはウェンニャマの鮮烈デビューでブレイザーズを5試合で下した。対するウルブズは王者のナゲッツを倒したが、主力ガード2人を欠く。層の厚さを武器に「エイリアン」と呼ばれる相手と戦う。

GOALでは、第1戦以降のチケット確保に役立つ情報をまとめています。購入場所やセミファイナル開幕時点の市場価格など、詳細をご案内します。



ウルブズ対スパーズのプレーオフチケットはいくら？

2017年以来の2回戦進出でサンアントニオのチケット需要は10年で最高水準に達している。最低価格はNYやLAより手頃だが、プレミアム席は急速に売り切れている。

  • 第1戦（サンアントニオ）：転売サイト（Ticketmaster、Gametimeなど）の最低価格は約153ドル。バルコニー中央は160185ドル
  • ローワー・ボウル（プラザ・レベルは平均390450ドル
  • 第3戦（ミネアポリス）：5月8日、ターゲット・センターの最安席は約112ドル
  • コートサイド席：フロスト・バンク・センターの第1戦ではプレミアム席が2,100ドル超、VIPベースライン席は5,500ドルに達しています。

価格は以下の要因で変動する：

  • 「アントマン」の欠場：ミネソタのスーパースター、アンソニー・エドワーズ（左膝打撲）は第1戦と第2戦を欠場。遠征するウルブズファンのチケット価格は落ち着いているが、戦力ダウンした相手を倒そうとスパーズファンが殺到しているため、サンアントニオの需要は依然として高い。
  • 第1ラウンドで平均25.0得点とブロック率トップを記録したウェンバニャマ効果で、スパーズのチケットは南部で最も人気がある。


サンアントニオ・スパーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズ 試合開始時刻


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チームニュース＆メンバー

最近の調子

スパーズSAS
-直近成績

  • スパーズ

    114

    -

    95

    ブレイザーズ

  • ブレイザーズ

    93

    -

    114

    スパーズ

  • ブレイザーズ

    108

    -

    120

    スパーズ

  • スパーズ

    103

    -

    106

    ブレイザーズ

  • スパーズ

    111

    -

    98

    ブレイザーズ

ウルブズMIN
-直近成績

  • ウルブズ

    110

    -

    98

    ナゲッツ

  • ナゲッツ

    125

    -

    113

    ウルブズ

  • ウルブズ

    112

    -

    96

    ナゲッツ

  • ウルブズ

    113

    -

    96

    ナゲッツ

  • ナゲッツ

    114

    -

    119

    ウルブズ

対戦成績

スパーズSAS

直近の 5 試合

ウルブズMIN

1

Win

4

勝利

  • スパーズ

    126

    -

    123

    ウルブズ

  • ウルブズ

    104

    -

    103

    スパーズ

  • ウルブズ

    125

    -

    112

    スパーズ

  • ウルブズ

    141

    -

    124

    スパーズ

  • ウルブズ

    112

    -

    110

    スパーズ

575

獲得ポイント

605