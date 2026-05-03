サンアントニオ・スパーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズ戦のNBAチケット入手ガイド：プレーオフ、価格など

2026年5月4日（月）、フロスト・バンク・センターでサンアントニオ・スパーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズのウェスタン・カンファレンス準決勝第1戦が開幕。
2位対6位のこのシリーズは、対照的な道のりを歩んだ両チームの激突となる。 スパーズはウェンバニャマの鮮烈デビューでブレイザーズを5試合で下した。対するウルブズは王者のナゲッツを倒したが、主力ガード2人を欠く。層の厚さを武器に「エイリアン」と呼ばれる相手と戦う。
GOALでは、第1戦以降のチケット確保に役立つ情報をまとめています。購入場所やセミファイナル開幕時点の市場価格など、詳細をご案内します。
ウルブズ対スパーズのプレーオフチケットはいくら？
2017年以来の2回戦進出でサンアントニオのチケット需要は10年で最高水準に達している。最低価格はNYやLAより手頃だが、プレミアム席は急速に売り切れている。
- 第1戦（サンアントニオ）：転売サイト（Ticketmaster、Gametimeなど）の最低価格は約153ドル。バルコニー中央は160～185ドル。
- ローワー・ボウル（プラザ・レベル）は平均390～450ドル。
- 第3戦（ミネアポリス）：5月8日、ターゲット・センターの最安席は約112ドル。
- コートサイド席：フロスト・バンク・センターの第1戦ではプレミアム席が2,100ドル超、VIPベースライン席は5,500ドルに達しています。
価格は以下の要因で変動する：
- 「アントマン」の欠場：ミネソタのスーパースター、アンソニー・エドワーズ（左膝打撲）は第1戦と第2戦を欠場。遠征するウルブズファンのチケット価格は落ち着いているが、戦力ダウンした相手を倒そうとスパーズファンが殺到しているため、サンアントニオの需要は依然として高い。
- 第1ラウンドで平均25.0得点とブロック率トップを記録したウェンバニャマ効果で、スパーズのチケットは南部で最も人気がある。