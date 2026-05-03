サンアントニオ・スパーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズ戦のNBAチケット入手ガイド：プレーオフ、価格など

2026年5月4日（月）、フロスト・バンク・センターでサンアントニオ・スパーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズのウェスタン・カンファレンス準決勝第1戦が開幕。

2位対6位のこのシリーズは、対照的な道のりを歩んだ両チームの激突となる。 スパーズはウェンバニャマの鮮烈デビューでブレイザーズを5試合で下した。対するウルブズは王者のナゲッツを倒したが、主力ガード2人を欠く。層の厚さを武器に「エイリアン」と呼ばれる相手と戦う。

GOALでは、第1戦以降のチケット確保に役立つ情報をまとめています。購入場所やセミファイナル開幕時点の市場価格など、詳細をご案内します。









ウルブズ対スパーズのプレーオフチケットはいくら？

2017年以来の2回戦進出でサンアントニオのチケット需要は10年で最高水準に達している。最低価格はNYやLAより手頃だが、プレミアム席は急速に売り切れている。

第1戦（サンアントニオ）： 転売サイト（Ticketmaster、Gametimeなど）の最低価格は約 153ドル 。バルコニー中央は 160 ～ 185ドル 。

ローワー・ボウル（ プラザ・レベル ） は平均 390 ～ 450ドル 。

第3戦（ミネアポリス）： 5月8日、ターゲット・センターの最安席は約 112ドル 。

コートサイド席： フロスト・バンク・センターの第1戦ではプレミアム席 が2,100ドル 超、VIPベースライン席は 5,500ドル に達しています。

価格は以下の要因で変動する：

「アントマン」の欠場： ミネソタのスーパースター 、アンソニー・エドワーズ （左膝打撲）は第1戦と第2戦を欠場。遠征するウルブズファンのチケット価格は落ち着いているが、戦力ダウンした相手を倒そうとスパーズファンが殺到しているため、サンアントニオの需要は依然として高い。

第1ラウンドで平均25.0得点とブロック率トップを記録した ウェンバニャマ効果で、 スパーズのチケットは南部で最も人気がある。





サンアントニオ・スパーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズ 試合開始時刻





NBA Playoffs Frost Bank Center

チームニュース＆メンバー

最近の調子

SAS - 直近成績 すべて スパーズ 114 - 95 ブレイザーズ 勝

ブレイザーズ 93 - 114 スパーズ 勝

ブレイザーズ 108 - 120 スパーズ 勝

スパーズ 103 - 106 ブレイザーズ 負

スパーズ 111 - 98 ブレイザーズ 勝 MIN - 直近成績 すべて ウルブズ 110 - 98 ナゲッツ 勝

ナゲッツ 125 - 113 ウルブズ 負

ウルブズ 112 - 96 ナゲッツ 勝

ウルブズ 113 - 96 ナゲッツ 勝

ナゲッツ 114 - 119 ウルブズ 勝

対戦成績