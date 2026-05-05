2026年5月4日（月）、ウェスタン・カンファレンス準決勝第1戦は波乱の幕開けとなった。ミネソタ・ティンバーウルブズがサンアントニオ・スパーズを104–102で破り、ホームコートアドバンテージを奪った。
6シードのミネソタはホームのフロスト・バンク・センターで粘り強く戦い、膝の怪我から復帰したアンソニー・エドワーズがチームを牽引。
「エイリアン」の異名を取るウェンバニャマは12ブロックを記録したが、サンアントニオの3P成功率は27.8%にとどまり、ミネソタがシリーズを1勝0敗とした。
GOALでは、第2戦およびミネアポリス開催のチケット情報（購入先・市場価格など）をまとめています。
ウルブズ対スパーズのプレーオフチケットの価格は？
ティンバーウルブズ対スパーズのプレーオフチケットはいくらですか？
第1戦で番狂わせを起こしたことで、水曜日にサンアントニオで行われる第2戦のチケット需要が急増。巻き返しを狙うスパーズファンと、リードを広げたいウルブズファンが殺到している。
- 第2戦（サンアントニオ）：5月6日（水）の試合では、転売サイトの最低価格が約116～119ドル、平均価格は約546ドル。
- 第3戦（ミネアポリス）：5月8日（金）のターゲット・センターでは、最安席が193ドル（手数料込み約220ドル）と大幅アップ。
- コートサイド席：第2戦のフロアサイドチケットは2,100ドル以上、VIPベースライン席は6,500ドルに達することも。
価格を左右する要因は次のとおり：
- 「アントマン」効果：アンソニー・エドワーズの早期復帰で全米の関心が再燃。出場許可が発表されると再販価格は10％急騰した。
- ウェンビーのブロックショー：第1戦でビクター・ウェンバニャマが記録した12ブロックの圧巻パフォーマンスにより、彼の出場試合はすべて「必見」となり、開幕戦敗北にもかかわらずアラモ・シティで高値が維持されている。
2025/26 NBAプレーオフ開催地別チケット価格（現時点）
チーム
アリーナ
次の試合の入場料
ニューヨーク・ニックス
マディソン・スクエア・ガーデン
$373+（第2戦）
フィラデルフィア・76ers
Xfinityモバイル・アリーナ
270ドル以上（第3戦）
L.A.レイカーズ
クリプト・ドットコム・アリーナ
237ドル以上（第7戦：必要に応じて）
OKCサンダー
ペイコム・センター
159ドル～（今夜）
サンアントニオ・スパーズ
フロスト・バンク・センター
116ドル～（第2戦）
ミネソタ・ティンバーウルブズ
ターゲット・センター
193ドル以上（第3戦）