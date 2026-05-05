2026年5月4日（月）、ウェスタン・カンファレンス準決勝第1戦は波乱の幕開けとなった。ミネソタ・ティンバーウルブズがサンアントニオ・スパーズを104–102で破り、ホームコートアドバンテージを奪った。

6シードのミネソタはホームのフロスト・バンク・センターで粘り強く戦い、膝の怪我から復帰したアンソニー・エドワーズがチームを牽引。

「エイリアン」の異名を取るウェンバニャマは12ブロックを記録したが、サンアントニオの3P成功率は27.8%にとどまり、ミネソタがシリーズを1勝0敗とした。

GOALでは、第2戦およびミネアポリス開催のチケット情報（購入先・市場価格など）をまとめています。









ウルブズ対スパーズのプレーオフチケットの価格は？

ティンバーウルブズ対スパーズのプレーオフチケットはいくらですか？

第1戦で番狂わせを起こしたことで、水曜日にサンアントニオで行われる第2戦のチケット需要が急増。巻き返しを狙うスパーズファンと、リードを広げたいウルブズファンが殺到している。





第2戦（サンアントニオ）： 5月6日（水）の試合では、転売サイトの最低価格が約11 6～119ドル 、平均価格は約 546ドル 。

第3戦（ミネアポリス）： 5月8日（金）のターゲット・センターでは、最安席が 193ドル （手数料込み約 220ドル ）と大幅アップ。

コートサイド席： 第2戦のフロアサイドチケットは 2,100 ドル以上、VIPベースライン席は 6,500ドル に達することも。

価格を左右する要因は次のとおり：

「アントマン」効果： アンソニー・エドワーズの早期復帰で全米の関心が再燃。出場許可が発表されると再販価格は10％急騰した。

ウェンビーのブロックショー： 第1戦でビクター・ウェンバニャマが記録した12ブロックの圧巻パフォーマンスにより、彼の出場試合はすべて「必見」となり、開幕戦敗北にもかかわらずアラモ・シティで高値が維持されている。





2025/26 NBAプレーオフ開催地別チケット価格（現時点）

チーム アリーナ 次の試合の入場料 ニューヨーク・ニックス マディソン・スクエア・ガーデン $373+（第2戦） フィラデルフィア・76ers Xfinityモバイル・アリーナ 270ドル以上（第3戦） L.A.レイカーズ クリプト・ドットコム・アリーナ 237ドル以上（第7戦：必要に応じて） OKCサンダー ペイコム・センター 159ドル～（今夜） サンアントニオ・スパーズ フロスト・バンク・センター 116ドル～（第2戦） ミネソタ・ティンバーウルブズ ターゲット・センター 193ドル以上（第3戦）

サンアントニオ・スパーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズ 試合開始時間





NBA Playoffs Frost Bank Center

チーム情報・メンバー

フォーム

SAS - 直近成績 すべて スパーズ 102 - 104 ウルブズ 負

スパーズ 114 - 95 ブレイザーズ 勝

ブレイザーズ 93 - 114 スパーズ 勝

ブレイザーズ 108 - 120 スパーズ 勝

スパーズ 103 - 106 ブレイザーズ 負 MIN - 直近成績 すべて スパーズ 102 - 104 ウルブズ 勝

ウルブズ 110 - 98 ナゲッツ 勝

ナゲッツ 125 - 113 ウルブズ 負

ウルブズ 112 - 96 ナゲッツ 勝

ウルブズ 113 - 96 ナゲッツ 勝

直接対決成績