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Buy Spurs vs Timberwolves Tickets

翻訳者：

サンアントニオ・スパーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズのNBAチケット入手ガイド：プレーオフ、価格など

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スパーズ対ティンバーウルブズ戦のチケット価格と購入方法

2026年5月4日（月）、ウェスタン・カンファレンス準決勝第1戦は波乱の幕開けとなった。ミネソタ・ティンバーウルブズサンアントニオ・スパーズ104–102破り、ホームコートアドバンテージを奪った。

6シードのミネソタはホームのフロスト・バンク・センターで粘り強く戦い、膝の怪我から復帰したアンソニー・エドワーズがチームを牽引。

「エイリアン」の異名を取るウェンバニャマは12ブロックを記録したが、サンアントニオの3P成功率は27.8%にとどまり、ミネソタがシリーズを1勝0敗とした。

GOALでは、第2戦およびミネアポリス開催のチケット情報（購入先・市場価格など）をまとめています。



ウルブズ対スパーズのプレーオフチケットの価格は？

ティンバーウルブズ対スパーズのプレーオフチケットはいくらですか？

第1戦で番狂わせを起こしたことで、水曜日にサンアントニオで行われる第2戦のチケット需要が急増。巻き返しを狙うスパーズファンと、リードを広げたいウルブズファンが殺到している。


  • 第2戦（サンアントニオ）：5月6日（水）の試合では、転売サイトの最低価格が約116～119ドル、平均価格は約546ドル
  • 第3戦（ミネアポリス）：5月8日（金）のターゲット・センターでは、最安席が193ドル（手数料込み約220ドル）と大幅アップ。
  • コートサイド席：第2戦のフロアサイドチケットは2,100ドル以上、VIPベースライン席は6,500ドルに達することも。

価格を左右する要因は次のとおり：

  • 「アントマン」効果：アンソニー・エドワーズの早期復帰で全米の関心が再燃。出場許可が発表されると再販価格は10％急騰した。
  • ウェンビーのブロックショー：第1戦でビクター・ウェンバニャマが記録した12ブロックの圧巻パフォーマンスにより、彼の出場試合はすべて「必見」となり、開幕戦敗北にもかかわらずアラモ・シティで高値が維持されている。


2025/26 NBAプレーオフ開催地別チケット価格（現時点）

チーム

アリーナ

次の試合の入場料

ニューヨーク・ニックス

マディソン・スクエア・ガーデン

$373+（第2戦）

フィラデルフィア・76ers

Xfinityモバイル・アリーナ

270ドル以上（第3戦）

L.A.レイカーズ

クリプト・ドットコム・アリーナ

237ドル以上（第7戦：必要に応じて）

OKCサンダー

ペイコム・センター

159ドル～（今夜）

サンアントニオ・スパーズ

フロスト・バンク・センター

116ドル～（第2戦）

ミネソタ・ティンバーウルブズ

ターゲット・センター

193ドル以上（第3戦）

サンアントニオ・スパーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズ 試合開始時間


NBA
NBA Playoffs
Frost Bank Center

チーム情報・メンバー

フォーム

スパーズSAS
-直近成績

  • スパーズ

    102

    -

    104

    ウルブズ

  • スパーズ

    114

    -

    95

    ブレイザーズ

  • ブレイザーズ

    93

    -

    114

    スパーズ

  • ブレイザーズ

    108

    -

    120

    スパーズ

  • スパーズ

    103

    -

    106

    ブレイザーズ

ウルブズMIN
-直近成績

  • スパーズ

    102

    -

    104

    ウルブズ

  • ウルブズ

    110

    -

    98

    ナゲッツ

  • ナゲッツ

    125

    -

    113

    ウルブズ

  • ウルブズ

    112

    -

    96

    ナゲッツ

  • ウルブズ

    113

    -

    96

    ナゲッツ

直接対決成績

スパーズSAS

直近の 5 試合

ウルブズMIN

1

Win

4

勝利

  • スパーズ

    102

    -

    104

    ウルブズ

  • スパーズ

    126

    -

    123

    ウルブズ

  • ウルブズ

    104

    -

    103

    スパーズ

  • ウルブズ

    125

    -

    112

    スパーズ

  • ウルブズ

    141

    -

    124

    スパーズ

567

獲得ポイント

597