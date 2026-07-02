サウジ・リーグのスター選手の移籍交渉が、夏の市場で最も複雑な案件の一つとなった。巨費が壁となり、大手クラブの争奪戦は早期に終息。移籍実現の扉が閉ざされそうだ。

新シーズン開幕を控え、ロシェン・リーグ各クラブが戦力再編を進める中、特に攻撃で違いを作れる国内選手争奪戦が続いている。先発に影響力のあるサウジアラビア人選手を確保することが重要だからだ。

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アル・イッファトのウイング、ハリド・アル・ガナムは、かつてアル・ヒラルでサレム・アル・ドスリの控えを務めた後、所属チームで好パフォーマンスを示し、今市場の注目株となっている。

サウジアラビア紙「アル・ヨウム」によると、アル・イッタファクは直接交渉を拒否し、違約金4600万リヤルの全額支払いを移籍承認の条件としている。

この巨額な違約金は、移籍市場が混雑する中でクラブに難しい決断を迫っており、アル・イッファクがスター放出に消極的な姿勢を示す一方、ロシェン・リーグの強豪が新星獲得を狙うため、アル・ガナムの去就は依然として不透明だ。

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アル・ガナムはアル・イタファクのユニフォームを着てキャリア最高のシーズンを過ごし、昨季のロシェン・リーグでサウジアラビア人選手最多の13得点を記録した。

13ゴール7アシストを記録し、リーグ屈指の攻撃武器へと成長した。

その活躍はアル・イッティハド、アル・ナスル、アル・アハリなどの強豪を引き寄せ、今夏の移籍市場で獲得争いが続いている。