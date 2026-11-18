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アル・ヒラルとサウジアラビア代表でキャプテンを務めるサレム・アル・ダウサリが、2026年のアジア最優秀選手賞の受賞への意欲を示した。年齢はこの夢を実現する上での障害にはならないとの考えだ。

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アジアの年間表彰式は明日木曜日、タイの首都バンコクにあるアクスラ・シアター・キング・パワーで開催される。同会場は2017年にも表彰式を開催しており、今回は19の部門で賞が授与される。

表彰式で発表される賞のひとつが、 アジア最優秀選手賞だ。同賞はサレム・アル・ダウサリ、フィラス・アル・ブライカン、そしてトラクトールに所属するイラン人GKアリレザ・ベイランバンドの3人が争う 。

3選手は本日水曜日にタイ入りし、記者会見に出席して同賞へのノミネートについて語った。

サレム・アル・ダウサリは記者会見で、サウジアラビア紙『アッシャルク・アルアウサト』が伝えたところによると、次のように語った。「アジア最優秀選手賞を2度受賞し、3度目のノミネートを受けたことを誇りに思う。今日、僕とフィラス(アル・ブライカン)は自分たちのためではなく、サウジアラビアのサッカーを代表してここにいる」

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サレム・アル・ダウサリは2022年と2025年の2度、アジア最優秀選手賞を受賞しており、これを達成したサウジアラビアの選手は彼ただ一人だ。

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「トルネード」の異名を持つ彼は、同賞を2度受賞した史上4人目の選手となった。これまでに2度受賞していたのは、アル・サッドのスターであるカタール代表のアクラム・アフィフ(2019年、2023年)、日本の中田英寿(1997年、1998年)、ウズベキスタンのセルヴェル・ジェパロフ(2008年、2011年)だ。

明日木曜日に受賞すれば、サレム・アル・ダウサリは、1994年にアジアサッカー連盟(AFC)が同賞を採用して以来、史上初めて3度アジア最優秀選手賞を受賞した選手となる。

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この偉業達成の可能性について、アル・ダウサリは「どんな選手でもこの賞を手にしたいと願うのは当然だ。しかし、これは定められていることであり、神のご加護を願っている」と語った。

さらに「仲間たちと並んでノミネートされたことをうれしく思う。全員の幸運を祈っている。またこの場所に戻ってこられるよう、努力を続けなければならない」と続けた。

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また「どの選手も歴史に名を刻みたいと思うのは当然だが、それは運命次第だ。勝っても負けても、これで終わりではない。自分の目標を達成するために努力を続けていく」と付け加えた。

35歳でのノミネートについては、「年齢はただの数字にすぎない。それ以上でもそれ以下でもない。ただ、努力の成果を得るためには、自己管理を徹底し、より一層努力しなければならない」と答えた。

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サレム・アル・ダウサリは最後に、過密日程により選手たちが抱える大きな負担について、特に2024年からAFCチャンピオンズリーグエリートが新方式となって以降の状況に触れた。

「タイトルを争うクラブを代表する選手である以上、それは避けられない宿命だ。ビッグクラブでプレーする選手は、プレッシャーや激しい競争への適応の仕方を心得ている」と締めくくった。

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なお、サレム・アル・ダウサリは最近、相次ぐ負傷に苦しんでおり、今シーズン開幕以降、試合出場を阻まれている。