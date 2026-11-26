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アル・ヒラルは11月28日（土）、ロシュン・サウジリーグ第13節でアル・イテファクと対戦する。この一戦は、アル・ヒラルの主将サレム・アル・ダウサリにとって特別な挑戦となる。両チームの対戦における歴代最多得点者として単独首位に名を刻むチャンスがあり、クラブのレジェンドであるヤセル・アル・カハタニの記録を追う。

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この対戦は、アル・ヒラルにとって重要なタイミングで行われる。アル・ヒラルは11試合で10勝1敗の勝ち点30を積み上げ、ロシュン・サウジリーグの首位に立っており、2位アル・カーディシーヤに勝ち点2差をつけている。一方のアル・イテファクは5勝4分け3敗の勝ち点19で7位につけている。

アル・ヒラルが首位の座を固め、追走するチームを引き離したい一方で、アル・イテファクは優勝候補の筆頭格を相手に好結果を狙う。順位表における両チームの目標が異なるだけに、この一戦は双方にとって二重の意味を持つ。

サレム・アル・ダウサリ、レジェンドに並ぶまであと1ゴール

『トランスファーマルクト』のデータによると、サレム・アル・ダウサリはアル・ヒラル対アル・イテファクの歴代対戦における最多得点者リストで2位につけている。これまでアル・イテファクから8ゴールを奪っており、9ゴールで首位に立つアル・ヒラルのレジェンド、ヤセル・アル・カハタニの記録まであと1ゴールに迫っている。

アル・ヒラルの主将の野心は、アル・カハタニの記録に並ぶことにとどまらない。この試合で2ゴールを挙げれば歴代単独首位に立つことになり、チームでの輝かしいキャリアに新たな勲章が加わる。しかもこの記録は、アル・ヒラルがサウジリーグで対戦を重ねてきたライバルの一つとの試合に関わるものだ。

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負傷からの復帰が一戦の重みを増す

歴史的なチャンスが待ち受けているものの、アル・ダウサリの先発出場は難しいとみられている。ここ最近は負傷で試合を欠場しており、全体練習への合流とコンディションの回復に向けた段階を踏み始めたばかりだ。

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アル・ヒラルの主将はベンチスタートとなる可能性が高いが、試合の展開や体の状態次第では十分な出場時間を得る可能性もある。コンディションが完全に戻ったことを確認するまで、コーチングスタッフが先発起用という危険を冒す必要はないためだ。

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サレム・アル・ダウサリの復帰は、シーズンの重要な時期にあるアル・ヒラルにとって大きなプラスとなる。チャンスメークと得点力、スペースへの動き出しに加え、大一番での豊富な経験を備えた彼は、チームの攻撃における最も重要なキーマンの一人だ。

連勝を続けてロシュン・サウジリーグの首位を守りたいアル・ヒラルと、ヤセル・アル・カハタニの記録超えを狙うサレム・アル・ダウサリ。アル・イテファク戦はアル・ヒラルの主将にとって特別なチャンスであり、ゴールを奪うことができれば、そのキャリアにおける新たな歴史的節目となるかもしれない。