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アジアサッカー連盟（AFC）のシェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ会長は、サウジアラビアがAFCアジアカップ2027で特別な大会を届ける準備を進めていると強調した。大会は日程変更が承認され、2027年12月23日から2028年1月21日までの期間に開催される。同会長は、組織委員会とサウジアラビアサッカー連盟が大会史上最高の形で大会を成功に導けると信頼を示した。

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AFC会長は、タイの首都バンコクで開催されたAFC理事会の会合後、「アシャルク・アル・アウサト」紙の独占取材に応じ、今回の決定について語った。会長は、大会の延期が会合の議題の中で最も重要な案件だったと説明し、議題に挙げられた案件が少なかったことから、会合は短いものだったと述べた。

シェイク・サルマン・ビン・イブラヒム会長は「会合は短く、議題に挙げられた項目も少なかった。その中で最も重要だったのは、アジアカップを2027年12月に延期することだった。この大会を最適な時期に見たいという私たちの思いについては、全員が一致していると思う。これは組織委員会、そしてサウジアラビアサッカー連盟との合意に基づくものだ」と語った。

AFC会長はサウジアラビアの大会運営能力に楽観的な見方を示し、同国には素晴らしい大会を実現するために必要な力が備わっていると強調。「サウジアラビアサッカー連盟がアジアカップの歴史上最高の大会を開催することは分かっている。成功を祈っている」と付け加えた。

大会日程の変更理由について、サルマン・ビン・イブラヒム会長は、この決定がAFCによる単独のものではなかったと説明した 。運営を担う関係機関や関係する各協会との幅広い協議に加え、参加国の意見も聞いたうえで下された結論であり、適切な環境で大会を開催することが目的だったという。

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同会長は「この決定は、組織委員会、サウジアラビアサッカー連盟、AFCのすべての関係者による共同のものであり、参加国の意見も聞いたうえでのものだ。私たちは最高の環境で大会を開催し、最もふさわしい時期を選びたいと考えている」と述べた。

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また、サルマン・ビン・イブラヒム会長は、次回大会の開催時期も新たな日程を選ぶ際の要因の一つになったと指摘。次のアジアカップは2032年に開催される予定であり、日程が接近することによる負担なく、AFCが両大会を運営できる十分な時間的余裕があると説明した。

会長は「特に、次回のアジアカップは2032年、つまり偶数年に開催される。したがって、適切な時期を選ぶための十分な時間があると思う」と付け加えた。

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続いてAFC会長は、加盟各国協会の関係性や、AFC内部での意見の一致について言及。現在の協調ぶりに満足感を示し、一部の立場に違いがあることは否定的なことではなく、組織運営における自然な一部だとの考えを示した。

会長によれば、アジア各協会の間の合意率はおよそ90パーセントに達しているという。一部の案件について異なる見解を持つ協会が少数存在するものの、この数字は前向きなものであり、AFC内部の安定と相互理解を反映していると捉えている。

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シェイク・サルマン・ビン・イブラヒム会長はこの点について「90パーセントの合意があると考えており、これは前向きなことだ。3つか4つの協会が賛同していなかったり、別の意見を持っていたりしても、それは自然なことだ。ほかの大陸連盟の総会でも、あるいはどの国内協会でも同じことが言える」と語った。

AFC会長は、全加盟協会の完全な合意に至ることの難しさを強調し、主要な方針や決定について大多数が一致している限り、わずかな意見の相違が組織運営の成功を損なうことはないと説明した。

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さらに「100パーセントの合意を得るのは難しい。しかし、90パーセントや95パーセントに達すれば、私たちはそれを成功と見なしていると思う」と付け加えた。

AFC理事会はバンコクでの会合において、AFC年間表彰式に先立ち、サウジアラビアで開催される「AFCアジアカップ2027」の日程変更を正式に承認していた。大会は従来の日程に代わり、2027年12月23日から2028年1月21日までの期間に行われる。