主審モヌエラ・モンテロがキリアン・ムバッペに与えたPKが、エル・サルディネロでのレアル・マドリードとラシン・サンタンデールの一戦で、カタルーニャメディアに激しい論争の嵐を巻き起こした。マドリードが嘲笑に値する判定の恩恵を受けたとみなされたからで、このシーンはホームチームの選手やサポーターの怒りを爆発させた。

カタルーニャ紙「スポルト」はこの出来事を「エル・サルディネロでのスキャンダル！ ムバッペの物議を醸すPKへの怒り」との見出しで取り上げ、フランス人FWがブラティから受けた接触はごくわずかなものだったにもかかわらず、主審がビデオ判定（VAR）を確認したうえでPKを与えたと指摘し、これがホームチーム側の不満を招いたと伝えた。

同様に、カタルーニャ紙「ムンド・デポルティボ」はレアル・マドリードの先制を「嘲笑に値するPK」によってもたらされたものと評し、ブラティの接触はムバッペの胸に腕が軽く触れた程度にすぎず、ムバッペはペナルティーエリア内で倒れたと論じた。一方、ビデオ主審のミラ・アルフィンデスは明白な誤審があったとは考えなかったため、モヌエラ・モンテロを呼んでシーンの見直しをさせることはなかった。

同紙はさらに、この出来事は前半10分に起きたと伝えた。ムバッペがペナルティーエリア内でラシンのDFをかわした後、選手とサポーターの激しい抗議の中で主審がファウルを宣告。その後、フランス人FWがPKを蹴り、11分にGKアギレサバラの右へ放った強烈なシュートでレアル・マドリードの先制点を決めた。アギレサバラはボールの方向を読んでいたものの、防ぐことはできなかった。