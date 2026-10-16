アーセナルは、2026-27シーズンのチーム公式写真を再撮影する準備を進めている。フランス代表DFウィリアム・サリバが撮影セッションを欠席したことで疑問の声が巻き起こり、アーセナルのサポーターからはディフェンスの主軸とともに撮り直してほしいという要望が広がっていた。

プレミアリーグでのノッティンガム・フォレスト戦を前に、スペイン人指揮官ミケル・アルテタが金曜日に行った試合前会見でこの論争に決着をつけ、背中の負傷の状態を評価するための診察の予定が入っていたというサリバ欠席の理由を説明した。

25歳のこのディフェンダーは昨シーズンの大半を背中の痛みに悩まされ、その後ワールドカップでの代表参加中に症状が悪化し、スペインとの準決勝では途中でピッチを去らざるを得なかった。

アーセナルのフロントは選手と連携を取り、外科手術ではなくリハビリプログラムに取り組むことを選択し、それが撮影セッション欠席の原因となった。これについてアルテタは、サリバを中心に据えた新たなチーム写真を撮影することを明言し、「スカイ・スポーツ」が伝えたところによると次のように語った。「この写真はこれまで3回撮影しようとしたが、さまざまな理由で直前になって中止せざるを得なかった。商業面での義務もあり、そのためにわざわざ来てくれた人たちもいたので、撮影を完了させることにした。ただ、家族全員が揃った写真をもう一度撮るつもりだ。近いうちに全員を集めて、それを発表できればと思っている」

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サリバ本人の欠席への反応については、アルテタはこう付け加えた。「彼にはどうしようもないことだった。でもウィリーはいつものように何事にも前向きだ。自分がここでどれだけ愛されているかを分かっているからね。チームメートからは少し内輪のジョークのネタにされたが、すべて全く問題ない」

このフランス代表DFの回復の道筋について、クラブは6か月以上の離脱となる外科手術を避け、3~4か月での復帰が可能となるリハビリの選択肢に落ち着いた。アルテタはサリバが芝の上でのトレーニングに復帰し、新たな検査を待っている状態であることを明らかにし、こうコメントした。「回復の経過を追うため、来週もう一度MRI検査を行うことになっていると思う。今のところ、すべての兆候は非常に前向きで、近いうちに彼が戻ってきてくれれば素晴らしいことだ」