サリバの負傷の深刻さは意図的に公表されなかったが、今になって突然、真実が明らかになった。

RMCSportとL'Équipeは、フランスがスペインに敗退してから2日後、ウィリアム・サリバがワールドカップの大部分を背骨の骨折を抱えたままプレーしていたと報じた。アーセナルDFは準決勝開始30分で途中交代したが、数か月間重傷を隠してプレーしていたという。

スペイン戦で痛みが限界に達し、スタッフに「背中が痛い」と訴えた。準決勝後に受けた検査で骨折が確認された。

フランスメディアは、サリバがW杯前にアーセナルでのプレミアリーグ試合でこの怪我を負ったと伝えている。診断後もリーグ優勝、CL、W杯を控え、彼はプレーを続行。大会中も出場できるよう調整トレーニングと毎日治療を行っていた。

大会中はこの故障が公表されず、デシャン監督はほぼ全試合で起用した。準決勝スペイン戦でようやく痛みが限界に達した。

最大の関心事は離脱期間だ。手術が必要であれば4～5か月とされ、アーセナルでの前半戦をほぼ全休する恐れがある。

フランスでは2018年W杯で同じように故障しながらも出場し、優勝したサミュエル・ウムティティの例が思い出される。彼のキャリアはその後、完全には回復しなかった。現地メディアは、サリバが同じリスクを冒したことが妥当だったのか疑問視している。

アーセナルにとっては大きな痛手だ。サリバは昨季公式戦50試合近くに出場し、チームを支えた。