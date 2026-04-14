FCトゥウェンテ女子チームのヘッドコーチ、コリーナ・デッカー氏（42）は、アルゲメン・ダグブラッド紙の取材に、サリナ・ウィーグマン氏は「すぐにでも」アヤックスを率いることができると語った。

この発言の背景には、34歳のマリー＝ルイーズ・エタ氏が今シーズン、1.FCユニオン・ベルリンの女性初ヘッドコーチに就任したことがある。

デッカー氏はこれを「勇気ある決断」と評価する。「サッカー界には女性に対する固定観念が強い」と指摘し、「指揮官の性別は問題ではない。重要なのは知識、教育、実力だ」と語る。

彼女はジョゼ・モウリーニョを例に挙げる。「彼は解任された回数分だけ、それ以上の収入を得ているようなものだ。それでもクラブは彼を起用し続ける。しかし、それについては決して議論にならない。」

ブンデスリーガは初めて女性監督を迎えるが、デッカーはオランダではまだ時期尚早だと見る。

「オランダではまだその段階にない。偏見が残っており、サポーターの影響力も大きい」と、指導者ライセンスを持つオランダ人女性6人の1人であるデッカーは語る。

「サリナ・ウィーグマンの実績を見てください。彼女は有能なコーチで、男性監督の平均より多くのタイトルを取っています。それでも男子チームで結果を出すまで評価されないのです。」

彼女によれば、その論理は逆だ。「サッカーはどこでも同じで、ルールも同じだ。重要なのは、チームを掌握できるかということだ。自分のサッカー観に基づいて選手たちをプレーさせることができるか？ それなら、男性か女性かは関係ない。ウィーグマンなら、すぐにでもアヤックスで指揮を執れる。彼女は誰よりもチームを率いて形作ることができる。 それなのに、なぜ彼女にできないと決めつけるのか。でも、その疑問は浮かばない。いつも「なぜ彼女にできると思うのか」と言われるだけだ」