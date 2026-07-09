サラ・エディン、モロッコ代表としてフランス戦に先発

モロッコは木曜日、ワールドカップ準々決勝で優勝候補のフランスと対戦する。モロッコ代表のモハメド・ウアビ監督はすでに先発メンバーを発表した。ボストン近郊フォックスボロでのキックオフは22:00。左サイドバックにはアナス・サラ・エディンが先発する。

ベスト16のカナダ戦（0-3）でハムストリングを痛め途中交代したイスマエル・サイバリは、トレーニングを数回欠席したためベンチスタート。代役の前線にはブラヒム・ディアスが名を連ねる。

GKはボノ。CBはディオプとマズラウィ。中盤はブアディがゲームをコントロールする。右SBはパリSGのハキミ。右WGはタルビが先発する。

モロッコは今大会7得点を挙げているキリアン・ムバッペを警戒する必要がある。その背後にはウスマン・デンベレ、マイケル・オリゼ、ブラッドリー・バルコラの機動力が高い選手たちが控えている。

フランス代表の先発メンバー：マイニャン；クンデ、ウパメカノ、サリバ、ディニェ；コネ、ラビオ；デンベレ、オリゼ、ドゥエ；ムバッペ

モロッコ先発：ボノ、ハキミ、ディオプ、マズラウィ、サラ・エディン、エル・アイナウィ、ブアディ、タルビ、ウナヒ、エル・カンヌス、ディアス